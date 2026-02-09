Greve de maquinistas em Espanha. Comboio Porto-Vigo não vai circular esta segunda-feira

O comboio internacional Celta, que faz a ligação entre Porto e Vigo, não vai circular esta segunda-feira, confirma no seu site a operadora ferroviária espanhola Renfe.

"Por causa da greve convocada, o comboio 421 não tem circulação prevista, pode alterar ou anular o seu bilhete gratuitamente", pode ler-se.

O Comboio Celta é a única ligação ferroviária internacional em Portugal, com duas ligações diárias. Em 2020, por causa da pandemia de COVID-19, o "Lusitânia Expresso", que realizava viagens noturnas entre Lisboa e Madrid, foi cancelado e nunca mais voltou a operar.

Numa recente entrevista à rádio Espanhola Cadena Ser, o ministro dos Transportes de Espanha, Óscar Puente, veio novamente descartar o regresso das ligações noturnas no país, justificando a decisão com a rentabilidade financeira do serviço, que vinha acumulando perdas nos últimos anos.

Maquinistas querem mais segurança

A greve convocada pelos principais sindicatos ferroviários de Espanha tem como objetivo reinvidicar condições de segurança na ferrovia do país vizinho, depois de um início de ano marcado por dois acidentes mortais - o choque entre dois comboios de alta velocidade em Adamuz e o acidente com um suburbano na Catalunha.



O primeiro é a maior tragédia da história da alta velocidade espanhola, tendo causado a morte a 45 pessoas pessoas. Segundo as perícias da Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (CIAF), o descarrilamento do comboio da empresa Iryo, e posterior choque com um comboio da Renfe, terá sido causado pela rutura de uma soldadura entre carris na linha Madrid - Sevilha.

Dois dias depois, um muro caiu sobre um comboio "Rodalies" - os suburbanos da catalunha - resultando na morte de um maquinista em formação e ferindo outras 37 pessoas.

O Sindicato Espanhol de Maquinistas e Auxiliares Ferroviários (Semaf) considera "inadmissível a deterioração" da rede ferroviária espanhola e pediu medidas urgentes, assim como que sejam responsabilizadas penalmente "as pessoas encarregadas de garantir a segurança da infraestrutura".