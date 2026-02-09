Ouvir
Julgamento da Operação Marquês suspenso por 10 dias

09 fev, 2026 - 15:27 • Lusa

Decisão acontece após o antigo primeiro-ministro José Sócrates ter contratado uma nova advogada. Próxima sessão está agendada para 24 de fevereiro.

O julgamento do processo Operação Marquês foi esta segunda-feira suspenso por dez dias após o antigo primeiro-ministro José Sócrates ter contratado uma nova advogada, estando a próxima sessão agendada para 24 de fevereiro, disse fonte judicial.

A mesma fonte precisou à Lusa que o Tribunal Central Criminal de Lisboa deu sem efeito todas as seis sessões do julgamento marcadas até dia 19 de fevereiro, mantendo-se agendadas as de dia 24 de fevereiro e seguintes.

Esta é a segunda vez que o julgamento do processo Operação Marquês, iniciado em 03 de julho de 2025, é suspenso para que um advogado nomeado por José Sócrates na sequência da renúncia de outro possa inteirar-se do caso.

