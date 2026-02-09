LNEC mandatado para fazer auditoria a todas as infraestruturas

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou esta segunda-feira que mandatou o LNEC para efetuar "uma grande auditoria a todas as obras de arte e infraestruturas críticas" na sequência das tempestades que têm afetado o território nacional.

No final de uma reunião com as várias entidades do setor das infraestruturas, Miguel Pinto Luz disse que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) foi o organismo mandatado para liderar essa auditoria porque as grandes infraestruturas, como "grandes taludes e pontes", não podem "estar em causa em situações limite" como aquelas que têm sido vividas no país.

O ministro das Infraestruturas disse ainda que a auditoria às infraestruturas será feita "nos próximos meses, nos próximos anos".

"Temos de garantir que o legado nas obras públicas é resistente, tem condições de segurança e é fiável para os portugueses que o utilizam todos os dias", acrescentou.