  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Mãe detida por agredir funcionária de creche em protesto contra maus tratos

09 fev, 2026 - 17:25 • Daniela Espírito Santo , Olímpia Mairos , Liliana Monteiro

Quatro dezenas de pais concentraram-se esta manhã em frente a uma creche em Carnide, Lisboa, para protestar contra alegados maus tratos e situações de negligência sobre as crianças que frequentam o estabelecimento. Uma pessoa acabou por ser detida por agredir uma das funcionárias, adianta a PSP.

Uma mulher foi, esta segunda-feira, detida pela Polícia de Segurança Pública depois de ter agredido uma funcionária de uma creche em Carnide, Lisboa. O incidente aconteceu esta manhã na sequência de um protesto de pais contra alegados maus tratos a crianças que frequentam o estabelecimento "Academia Sonhar e Crescer".

A funcionária terá sido agredida "por uma das manifestantes" quando tentava "aceder ao local de trabalho". A autora da agressão foi detida em flagrante delito pelas autoridades presentes no local.

Em comunicado, a PSP confirma que teve de intervir numa manifestação de encarregados de educação junto ao recinto da academia lisboeta, que terá começado pelas 07h30, na sequência de uma denúncia criminal que o estabelecimento recebeu recentemente.

Denúncia investigada pelo Ministério Público

A denúncia em causa também já está a ser investigada pela PSP em articulação com o Ministério Público.

O alerta foi dado por uma equipa da Escola Segura, que indicou estarem no local cerca de 40 pais em protesto "motivado por suspeitas de maus-tratos a crianças". Na altura do alerta, a manifestação "já teria resultado em danos na porta da instituição e em agressões físicas ao proprietário", admite a PSP.

"No local, os polícias da PSP verificaram a presença de familiares que exibiam cartazes com imagens de alegados ferimentos sofridos pelos menores, atribuídos a funcionárias da creche", é dito, cenário que a Renascença também já tinha reportado esta manhã.

"Agressões, agressões, agressões"

À SIC Notícias, um dos pais descreveu o que terá acontecido com o filho, que acabou por ser assistido numa unidade hospitalar. “O meu filho estava todo marcado na cara, nesta parte, no pescoço. Tinha arranhões de um lado e do outro. O miúdo começou a vomitar, uma, duas, três vezes. Fomos ao hospital e foi diagnosticado um traumatismo cranioencefálico”, relata.

Segundo o mesmo pai, este caso levou-o a contactar outros encarregados de educação. “Depois disso vimos logo que nada batia certo. Entretanto, criei um grupo no WhatsApp para saber se algum dos pais já tinha passado por isto. Para o meu espanto, começam-me a mostrar agressões, agressões, agressões, agressões”, acrescenta.

Em comunicado, as autoridades dizem compreenderem "as preocupações das famílias". No entanto, e como recorda a PSP, "a resolução de conflitos e a denúncia de crimes devem seguir os trâmites legais e institucionais", pelo que as autoridades apelam "à manutenção da ordem pública" e à "confiança nas instituições de justiça".

