Mau tempo. Vem aí mais uma semana de muita chuva

O mau tempo abrandou no fim de semana, mas vai regressar em força nesta semana de 9 a 15 de fevereiro.

Vem aí muita chuva, desta vez mais presente no Norte e Centro de Portugal continental.

Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro e Viseu estarão sob aviso laranja esta terça-feira, enquanto que o resto do território Norte e Centro ficará sob aviso amarelo, de acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No resto do território continental também está prevista precipitação, mas com menor intensidade.

O arquipélago dos Açores contará, igualmente com chuva. Já a Região Autónoma da Madeira deve passar ao lado do mau tempo.

Apesar destas condições climatéricas, não está prevista a passagem de nenhuma tempestade esta semana por Portugal, depois do país ter sido fustigado pela depressão Kristin, Leonardo e Marta.