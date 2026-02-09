Militar de 21 anos morre em Estremoz

Um militar morreu esta segunda-feira quando durante uma atividade desportiva junto ao Campo Municipal de Futebol de Estremoz, confirmou o Exército em comunicado enviado à Renascença.

O soldado Gérson Rodrigo Machado Pinto, de 21 anos, estava integrado no Regimento de Cavalaria N.º 3, em Estremoz.

O incidente aconteceu ao final da tarde, junto ao Campo Municipal de Futebol de Estremoz, "na sequência de uma indisposição do militar durante a prática desportiva", indica o Exército.



O INEM foi acionado "de imediato" por outro militar. O soldado foi assistido no local e transportado para o Centro de Saúde de Estremoz, onde o óbito foi declarado posteriormente.

O Exército ativou apoio psicológico para a família do militar e ordenou a instauração de "um processo de averiguações, com vista ao apuramento das circunstâncias do sucedido".

Gérson Rodrigo Machado Pinto era natural do concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre.

"Neste momento de dor, os nossos pensamentos estão com os seus Familiares e amigos, a quem o Exército Português apresenta as mais sentidas condolências", refere o comunicado.