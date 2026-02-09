Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Forças Armadas

Militar de 21 anos morre em Estremoz

09 fev, 2026 - 22:13 • Ricardo Vieira

Soldado sofreu uma indisposição durante uma atividade desportiva e acabou por falecer. Exército ordenou a abertura de "um processo de averiguações".

A+ / A-

Um militar morreu esta segunda-feira quando durante uma atividade desportiva junto ao Campo Municipal de Futebol de Estremoz, confirmou o Exército em comunicado enviado à Renascença.

O soldado Gérson Rodrigo Machado Pinto, de 21 anos, estava integrado no Regimento de Cavalaria N.º 3, em Estremoz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O incidente aconteceu ao final da tarde, junto ao Campo Municipal de Futebol de Estremoz, "na sequência de uma indisposição do militar durante a prática desportiva", indica o Exército.

O INEM foi acionado "de imediato" por outro militar. O soldado foi assistido no local e transportado para o Centro de Saúde de Estremoz, onde o óbito foi declarado posteriormente.

O Exército ativou apoio psicológico para a família do militar e ordenou a instauração de "um processo de averiguações, com vista ao apuramento das circunstâncias do sucedido".

Gérson Rodrigo Machado Pinto era natural do concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre.

"Neste momento de dor, os nossos pensamentos estão com os seus Familiares e amigos, a quem o Exército Português apresenta as mais sentidas condolências", refere o comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)