Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau Tempo

Ministro Pinto Luz diz que autarca de Leiria falou com "o coração junto à boca"

09 fev, 2026 - 18:57 • Lusa

Autarca afirmou que se o impacto da tempestade Kristin fosse na casa de quem governa o país a resposta teria sido mais rápida.

A+ / A-

O ministro das Infraestruturas, Pinto Luz, refutou esta segunda-feira as afirmações do presidente da Câmara de Leiria quando este disse que a resposta teria sido mais rápida se os danos das tempestades tivessem sido na casa de quem governa o país.

"Claro que não é isso, eu percebo essa paixão, o momento crítico que os senhores autarcas estão a viver, e muitas vezes o coração está junto à boca", disse Miguel Pinto Luz no final de uma reunião com as várias entidades do setor das infraestruturas para analisar os efeitos do mau tempo em território nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ministro respondia a críticas dos autarcas das regiões mais afetadas pelo temporal, designadamente do presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, que afirmou esta segunda-feira que se o impacto da depressão Kristin fosse na casa de quem governa o país a resposta teria sido mais rápida, ao referir-se ao restabelecimento da energia elétrica.

"Os governantes colocam o país à frente dos seus próprios interesses. Os portugueses que me estão a ouvir que não tenham dúvidas absolutamente nenhumas", disse o ministro.

"Percebo as afirmações neste momento mais quente, mas refuto completamente essa afirmações", afirmou.

"Resposta seria mais rápida se atingisse casa de quem governa", critica autarca de Leiria

Mau tempo

"Resposta seria mais rápida se atingisse casa de quem governa", critica autarca de Leiria

"Continuam a existir muitas barreiras entre Lisboa(...)

Pinto Luz adiantou que a E-Redes "está a fazer um trabalho hercúleo, tem mais de mil homens no terreno e está a repor todas as situações".

Acrescentou que as comunicações não poderão "ser retomadas a 100% enquanto não tivermos energia".

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)