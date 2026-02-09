Ouvir
Carnide

MP abre inquérito a ​alegados maus-tratos a crianças em creche de Lisboa

09 fev, 2026 - 20:33 • Redação

Cerca de 40 pais e encarregados de educação realizaram esta segunda-feira um protesto em frente à creche, "motivado por suspeitas de maus-tratos a crianças", indica a PSP.

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito após receber queixas de alegados maus-tratos a crianças numa creche em Lisboa, confirmou à Renascença a Procuradoria-Geral da República (PGR).

As denúncias dos pais deram origem à abertura de um inquérito aos alegados acontecimentos na Academia Sonhar e Crescer, em Carnide.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também confirma que está a investigar o caso, em colaboração com o Ministério Público.

Esta segunda-feira, cerca de 40 pais e encarregados de educação realizaram um protesto em frente à creche, "motivado por suspeitas de maus-tratos a crianças", indica a PSP.

Uma mulher foi detida depois de agredir uma funcionária que tentava aceder ao local de trabalho.

Em comunicado, a PSP confirma que teve de intervir numa manifestação de encarregados de educação junto ao recinto da academia lisboeta, que terá começado pelas 07h30, na sequência de uma denúncia criminal que o estabelecimento recebeu recentemente.

