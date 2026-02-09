Pais protestam à porta de creche em Carnide por alegados maus-tratos a crianças

Cerca de duas dezenas de pais estão concentrados, esta hora, em frente a uma creche em Carnide, Lisboa, para protestar contra alegados maus-tratos e situações de negligência sobre as crianças que frequentam o estabelecimento.

No local mantêm-se duas equipas da Polícia de Segurança Pública. À Renascença, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirma que se registaram alterações da ordem pública, depois de um dos pais ter agredido uma funcionária da creche.

Os manifestantes exibem cartazes com fotografias que, dizem, mostram marcas de agressões e sinais de negligência nas crianças.

À SIC Notícias, um dos pais descreveu o que terá acontecido com o filho, que acabou por ser assistido numa unidade hospitalar.

“O meu filho estava todo marcado na cara, nesta parte, no pescoço. Tinha arranhões de um lado e do outro. O miúdo começou a vomitar, uma, duas, três vezes. Fomos ao hospital e foi diagnosticado um traumatismo cranioencefálico”, relata.

Segundo o mesmo pai, este caso levou-o a contactar outros encarregados de educação.

“Depois disso vimos logo que nada batia certo. Entretanto, criei um grupo no WhatsApp para saber se algum dos pais já tinha passado por isto. Para o meu espanto, começam-me a mostrar agressões, agressões, agressões, agressões”, acrescenta.

Até ao momento, não é conhecida qualquer reação oficial da direção da creche. As autoridades continuam a acompanhar a situação.