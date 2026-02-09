PJ detém homem no aeroporto de Lisboa com mais de três quilos de cocaína dissimulados no corpo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão estrangeiro de 34 anos e apreendeu cerca de 3,3 quilos de cocaína, correspondentes a 16.500 doses individuais, numa operação de combate ao tráfico de droga realizada no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ adianta que a operação foi desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, tendo decorrido no domingo no Aeroporto Humberto Delgado.

Segundo a polícia de investigação criminal, o suspeito “transportava a droga dissimulada no corpo, junto às pernas”, tendo chegado a Portugal num voo com origem no Brasil.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação. As investigações prosseguem sob a direção do DIAP de Lisboa.

A Polícia Judiciária sublinha que esta ação “se enquadra na atividade regular da UNCTE, com o objetivo de prevenir e travar a introdução de estupefacientes em território nacional, nomeadamente por via aérea”.

No mesmo comunicado, a PJ reafirma “o compromisso no combate ao tráfico de droga e na proteção da sociedade portuguesa face aos efeitos devastadores associados a este tipo de criminalidade”.