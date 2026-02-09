Ouvir
Polícia Judiciária alerta para aumento da “CEO Fraud” em Portugal

09 fev, 2026 - 10:55 • Olímpia Mairos

Burla sofisticada simula contactos empresariais e leva a transferências bancárias fraudulentas.

A Polícia Judiciária lançou um alerta dirigido a cidadãos e empresas para o crescimento de um tipo de burla cada vez mais frequente e sofisticado, conhecido como CEO Fraud. Este esquema simula contactos empresariais legítimos, com o objetivo de induzir colaboradores a realizar transferências bancárias para contas controladas por criminosos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a PJ, existem fraudes mais básicas e outras altamente elaboradas, o que demonstra que qualquer pessoa pode ser vítima, independentemente do seu nível de literacia digital.

A CEO Fraud assenta, regra geral, no envio de emails ou mensagens de texto — por SMS ou aplicações de mensagens — em que o burlão se faz passar por uma figura de autoridade da organização, como o diretor executivo, ou por um fornecedor habitual. Os pedidos são tipicamente de natureza financeira, apresentados como urgentes ou confidenciais, levando a vítima a agir sem confirmar a sua autenticidade.

A Polícia Judiciária alerta que esta burla é “personalizada e subtil”. O criminoso estuda previamente a empresa, analisa a linguagem interna e os procedimentos habituais, e escolhe o momento mais oportuno para contactar o colaborador visado.

As autoridades sublinham a importância da prevenção e da confirmação rigorosa de pedidos financeiros, recomendando que qualquer solicitação fora do normal seja validada por outros canais. A mensagem é clara: “Não há dinheiro fácil, nem operações milagrosas.”

A Polícia Judiciária apela ainda à denúncia imediata de tentativas ou casos consumados deste tipo de burla, considerando que a colaboração das vítimas é essencial para combater este fenómeno criminoso.

