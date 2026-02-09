Portugal registou 21 casos de sarampo em 2025

Portugal registou 21 casos confirmados de sarampo em 2025, adiantou esta segunda-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês), alertando para a transmissão comunitária registada em vários países no último ano.

Segundo um relatório divulgado esta segunda-feira, em 2025 foram confirmados 7.655 casos desta doença viral contagiosa em 30 países da União Europeia (UE) e do Espaço Económico Europeu (EEE) e registadas oito mortes - quatro em França, três na Roménia e uma nos Países Baixos.

De acordo com o ECDC, entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2025 o maior número de casos foi reportado pela Roménia (4.198), seguindo-se França (877), os Países Baixos (534), a Itália (529) e a Espanha (426), com Malta, Islândia e Liechtenstein a serem os únicos países sem qualquer infeção confirmada nesse período.

Os dados do centro europeu indicam que Portugal registou 21 casos confirmados nos últimos 12 meses, cerca de metade dos quais em março, com a taxa de vacinação a atingir os 99% na primeira dose e os 96% na segunda, elevadas percentagens que têm sido constantes nos últimos anos.

Estes números estão em linha com os da Direção-Geral da Saúde (DGS), que em dezembro salientou que Portugal tinha "uma cobertura vacinal para o sarampo elevada", mas reconhecendo que a introdução de casos importados podia continuar a acontecer, sem esperar, porém, surtos de grande dimensão.

Na altura, a DGS adiantou à Lusa que os casos confirmados em Lisboa e Vale do Tejo e na região Centro foram importados ou associados a casos importados e cerca de metade ocorreram em pessoas não vacinadas.

O ECDC avançou ainda que, do total de casos em 2025, 3.072 (40,1%) foram em crianças com menos de cinco anos e 2.674 (34,9%) em pessoas com 15 anos ou mais.

Dos casos confirmados de infeção, 5.764 foram em pessoas (79,9%) que não estavam vacinadas - ou seja, oito em cada 10 -, enquanto 743 (10,3%) tinham tomado uma dose da vacina e 571 (7,9%) foram vacinadas com duas ou mais doses.

Os dados preliminares de 2025 mostram também uma "queda significativa" no número de casos relatados de sarampo nos países da UE e do EEE, em comparação com 2024, mas esses números ainda são duas vezes maiores do que os reportados em 2023.

"Como o número de infeções normalmente atinge o pico no final do inverno e início da primavera, agora é a hora de todos verificarem o seu estado da vacinação contra o sarampo", apelou o centro europeu.

Segundo o ECDC, para prevenir surtos de sarampo e proteger os mais vulneráveis -- como crianças muito jovens para serem vacinadas e as que não podem receber a vacina por motivos clínicos -- pelo menos 95% da população elegível deve ser vacinada com duas doses, seguindo as recomendações nacionais.

"A Europa deveria liderar o mundo na eliminação do sarampo. Temos uma vacina altamente eficaz e segura, além do conhecimento, dos recursos e de algumas das ferramentas de vigilância mais robustas para controlar efetivamente essa doença evitável", realçou Sabrina Bacci, chefe do programa do ECDC sobre doenças evitáveis por vacina e imunização, citada em comunicado.

O sarampo é uma infeção provocada por um vírus e caracterizada por febre, tosse, conjuntivite, corrimento nasal e manchas vermelhas na pele. Transmite-se por contacto direto com gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra. Habitualmente a doença é benigna, mas, em alguns casos, pode ser grave ou levar à morte.