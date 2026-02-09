Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Projeto atribui a enfermeiros especialistas vigilância da gravidez de baixo risco

09 fev, 2026 - 14:59 • Lusa

Governo criou um projeto de vigilância da gravidez de baixo risco realizada por enfermeiros especialistas, a implementar em centros de saúde integrados em Unidades Locais de Saúde com baixa cobertura de médicos de Medicina Geral e Familiar.

A+ / A-

O Governo criou um projeto de vigilância da gravidez de baixo risco realizada por enfermeiros especialistas, a implementar em centros de saúde integrados em Unidades Locais de Saúde com baixa cobertura de médicos de Medicina Geral e Familiar.

A medida que "cria e define os princípios orientadores para a implementação de um projeto de acompanhamento da gravidez de baixo risco nos cuidados de saúde primários" foi publicada hoje em Diário da República e entra em vigor na terça-feira.

Segundo o despacho, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) tem agora 30 dias para indicar as ULS onde será implementado o projeto, que visa "reforçar a acessibilidade e a equidade no acesso à vigilância da gravidez de baixo risco" e "promover a continuidade dos cuidados ao longo do ciclo gravídico e puerperal".

"O modelo assistencial assenta numa lógica de cuidados interprofissionais integrados na equipa de saúde familiar, assegurando a articulação funcional entre enfermeiros especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar e médicos especialistas em Ginecologia e Obstetrícia", explica o despacho.

Segundo o despacho, assinado pela ministra da Saúde, a adoção do modelo será feita de "forma prudente, gradual e devidamente avaliada", permitindo uma monitorização contínua, nomeadamente ao nível da segurança clínica, dos resultados em saúde, da experiência das utentes e do impacto na organização dos cuidados de saúde primários.

Sempre que sejam identificados "critérios de risco ou intercorrências clínicas de relevo" o enfermeiro especialista faz a referenciação imediata da grávida para o especialista em Medicina Geral e Familiar de referência, assegurando a continuidade assistencial até à efetiva observação médica.

Segundo o despacho, as mulheres que planeiem engravidar devem ter acesso a consulta preconcecional no prazo máximo de 90 dias após o pedido, devendo esta ser realizada por um médico de família, ou, na sua ausência, por um enfermeiro especialista.

"As mulheres grávidas devem ter acesso à primeira consulta de vigilância da gravidez até às nove semanas e seis dias de gestação". Caso não seja possível uma consulta médica dentro deste prazo, esta deve ser realizada por um enfermeiro especialista, que fará a avaliação inicial do risco da gravidez.

Após confirmada a gravidez de baixo risco, o acompanhamento deve ser feito preferencialmente pelo mesmo enfermeiro especialista. Estas grávidas devem manter a vigilância nos cuidados de saúde primários e devem ser referenciadas atempadamente para uma consulta hospitalar de termo.

O despacho cria ainda uma Comissão de Acompanhamento, constituída por um elemento da DE-SNS, que preside à Comissão, um elemento de cada ULS onde o modelo seja adotado, um elemento da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, dois elementos nomeados pela Ordem dos Médicos e outros dois pela Ordem dos Enfermeiros.

Compete à Comissão estabelecer o protocolo de implementação e funcionamento do projeto, definir os indicadores de avaliação e proceder à monitorização contínua da sua implementação.

O Governo refere no despacho que Portugal tem alcançado "progressos relevantes" na saúde materna e perinatal, sustentados no acesso generalizado aos cuidados, na qualificação dos profissionais e no reforço dos cuidados de saúde primários. .

Apesar dos progressos, persistem desafios na organização destes cuidados, "que se refletem na equidade no acesso à vigilância durante a gravidez, à continuidade do acompanhamento ao longo da gestação e à capacidade de resposta do sistema, em resultado da escassez de recursos humanos", sobretudo territórios com insuficiente cobertura de médicos de família.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 09 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)