"Promessas são quebradas muito facilmente". Será Portugal um país mais estável no futuro?

António José Seguro, o Presidente da República eleito este domingo, expressou na sua mensagem de vitória um desejo: depois de os portugueses terem ido quatro vezes às urnas, em apenas nove meses, agora só deverão voltar a fazê-lo daqui a três anos. Embora não seja uma promessa que possa fazer, em termos políticos equivale a um compromisso de estabilidade, algo que também Luís Montenegro desejou na mensagem de parabéns ao novo chefe de Estado.

A Renascença foi procurar saber o quão certas estão as pessoas de que isso vai, de facto, acontecer e a resposta foi unânime: não é seguro que assim seja.

Num café em Vila Nova de Gaia, João Cruz lia atentamente o jornal, que dava naturalmente destaque à vitória de António José Seguro, o "homem moderado", apontado como alguém que pode trazer estabilidade ao país.

"Como ele é moderado, penso que consiga ser o fiel da balança. Tem de haver afinidade entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. Não podem andar às turras, senão não vamos a lado nenhum", diz.

Na mesa ao lado, Cidália não espera "que as coisas acalmem", mas "evoluam". A única coisa de que tem certeza é que "ganhou a democracia".

"Os portugueses estão mesmo necessitados de acentuadas melhorias, porque está tudo muito complicado", acrescenta.

Do outro lado do rio, no bar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), as opiniões dos jovens estudantes são ainda mais conservadoras. Íris Sousa considera provável que o país tenha de escolher novo governo antes do tempo, porque para que isso não acontecesse "teria de haver uma grande mudança de mentalidade".

"As coisas podem mudar muito no espaço de um ano, então não temos mesmo forma de prever. Promessas são quebradas muito facilmente e muito rapidamente, então mais vale ir com calma e ir analisando as coisas a cada dia do que já estar a pensar muito à frente", reforça.

O colega Filipe Sousa tem a mesma opinião, lembrando que o mundo vive uma grande instabilidade nos últimos anos. "Acredito que estamos num tempo um bocado instável e inseguro no sentido de que não sabemos ao certo o que possa acontecer", remata.

