Proteção Civil alerta para agravamento da chuva e mantém nível vermelho no Tejo

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, alertou esta segunda-feira para um agravamento das condições meteorológicas já na terça-feira.

De acordo com Mário Silvestre, a previsão meteorológica indica um novo período de precipitação intensa durante a noite, com episódios localmente fortes no litoral Norte e Centro, prolongando-se até ao início da tarde de terça-feira. Está igualmente previsto vento moderado, com maior intensidade junto à faixa costeira e nas zonas de maior altitude, onde as rajadas poderão atingir os 75 quilómetros por hora, bem como condições de forte agitação marítima.

As autoridades alertam para um risco elevado de inundações nas bacias dos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, existindo também perigo de cheias nos rios Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana.

“As populações devem estar muito atentas, porque amanhã poderá ser um dia que poderá novamente trazer inundações mais complicadas e com maior risco para estas regiões”, afirmou o responsável, sublinhando que o episódio de chuva persistente poderá voltar a ter impacto significativo no território.

Segundo os dados mais recentes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão atualmente ativados 11 planos distritais, 124 planos municipais e declaradas situações de alerta em 19 municípios. O plano especial para as cheias da Bacia do Tejo mantém-se no nível mais elevado, o nível vermelho.

No balanço operacional, Mário Silvestre indicou que, até ao momento, foram registadas 11.957 ocorrências, mobilizando 42.135 operacionais e 16.664 meios. A última noite foi, ainda assim, descrita como tranquila. “Foi uma noite relativamente estável, com 54 ocorrências registadas, o que traduz um cenário de alguma estabilidade”, explicou.

Apesar disso, a Proteção Civil mantém o alerta. “O novo episódio de chuva persistente poderá voltar a causar impacto e aumentar o risco para as populações”, reforçou.

A queda de árvores continua a ser a tipologia de ocorrência mais frequente, seguida das inundações e dos movimentos de massa, como deslizamentos e desmoronamentos. O comandante nacional deixou um aviso claro: “Há estradas que estão completamente intransitáveis porque o piso ruiu por completo. Este é um fenómeno a que é preciso prestar muita atenção, porque tenderá a continuar enquanto a precipitação não diminuir.”

Regiões mais afetadas

Na região Centro, os efeitos do mau tempo fazem-se sentir com maior intensidade nos distritos de Coimbra e Leiria, bem como na Beira Baixa, nas Beiras e na Serra da Estrela. Já na região do Vale do Tejo, os principais impactos registam-se na Grande Lisboa, no Oeste, na Lezíria do Tejo e no Médio Tejo.

No Alentejo, há ocorrências assinaladas nos concelhos de Mértola, Odemira, Vidigueira e Ourique. No Algarve, as situações mais significativas concentram-se em Castro Marim, Lagoa, Portimão e Alcoutim.

Falhas de energia e acidente mortal

Relativamente à rede elétrica, segundo Mário Silvestre, permanecem cerca de 56 mil clientes sem fornecimento de energia em todo o país. No contexto da depressão, há ainda 48 mil clientes afetados, sobretudo em Leiria (36 mil), Santarém (8 mil), Coimbra (2 mil) e Castelo Branco (2 mil).

O comandante deixou ainda uma mensagem de pesar pela morte de um trabalhador de uma empresa contratada pela E-Redes, que sofreu um acidente de trabalho na zona de Leiria.

“Endereçamos os nossos sentimentos e profundas condolências à família e amigos. Um trabalhador perdeu a vida e outro ficou gravemente ferido, tendo sido transportado para o hospital”, afirmou, deixando “um abraço solidário a todos os familiares e amigos”.

A Proteção Civil continua a acompanhar a evolução da situação meteorológica, num cenário marcado por várias depressões consecutivas que têm afetado o país nos últimos dias.