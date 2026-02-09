Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Proteção Civil alerta para agravamento do risco de cheias com regresso da chuva

09 fev, 2026 - 19:25 • Fábio Monteiro

O regresso da chuva poderá agravar inundações em várias zonas do país, alerta a Proteção Civil. O comandante nacional, Mário Silvestre, sublinha que os rios estão no limite e os solos fragilizados.

A+ / A-

Com o regresso da chuva, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para um agravamento do risco de inundações, sobretudo nas regiões Norte e Centro do país, onde os cursos de água já se encontram no limite da sua capacidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Regresso da chuva irá obviamente ter um impacto significativo nas nossas albufeiras que já estão saturadas e com muita água e com elevados caudais. Os nossos rios neste momento estão no limite da capacidade”, afirmou esta segunda-feira o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre.

O responsável adverte que a nova precipitação poderá provocar “um aumento da gravidade das inundações um pouco por todo o país, nomeadamente na zona Norte e Centro”. Por isso, apela à população para que mantenha “extremo cuidado e redobrados cuidados” nas atividades do dia-a-dia.

Embora a intensidade da chuva prevista não seja, por si só, alarmante, o comandante destaca que “aquilo que a chuva vai provocar nos diversos leitos de água será um problema significativo” e poderá representar “um risco novamente para toda a população portuguesa”.

Entre os cursos de água com risco elevado de inundação, Mário Silvestre identifica o Mondego, Tejo e Sado, e com risco de cheias o Vouga, Lima, Cávado e Guadiana. “Chamar particularmente a atenção a todos os cursos de água que se situam na zona do Minho, porque esses serão provavelmente os mais impactados”, referiu.

🔴 Mau Tempo: Trabalhador morre a reparar rede elétrica, nível vermelho no Tejo

Mau tempo

🔴 Mau Tempo: Trabalhador morre a reparar rede elétrica, nível vermelho no Tejo

Portugal continental continua a ser castigado pelo(...)

Até ao momento, estão ativos 11 planos distritais de emergência, 125 planos municipais e foram decretadas 19 situações de alerta pelos próprios municípios. O Plano Especial de Cheias para a bacia do Tejo mantém-se em nível vermelho, o mais elevado.

Desde o início dos episódios de mau tempo, a Proteção Civil já registou 12.477 ocorrências, mobilizando 43.617 operacionais e 17.317 meios, entre terrestres e aquáticos.

A tipologia mais comum continua a ser a queda de árvores, situação que exige especial atenção nas zonas arborizadas. “Os solos estão extremamente fragilizados”, alertou ainda Mário Silvestre, sublinhando o risco de derrocadas em terrenos instáveis.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)