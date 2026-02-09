Proteção Civil alerta para agravamento do risco de cheias com regresso da chuva

Com o regresso da chuva, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para um agravamento do risco de inundações, sobretudo nas regiões Norte e Centro do país, onde os cursos de água já se encontram no limite da sua capacidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Regresso da chuva irá obviamente ter um impacto significativo nas nossas albufeiras que já estão saturadas e com muita água e com elevados caudais. Os nossos rios neste momento estão no limite da capacidade”, afirmou esta segunda-feira o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre.

O responsável adverte que a nova precipitação poderá provocar “um aumento da gravidade das inundações um pouco por todo o país, nomeadamente na zona Norte e Centro”. Por isso, apela à população para que mantenha “extremo cuidado e redobrados cuidados” nas atividades do dia-a-dia.

Embora a intensidade da chuva prevista não seja, por si só, alarmante, o comandante destaca que “aquilo que a chuva vai provocar nos diversos leitos de água será um problema significativo” e poderá representar “um risco novamente para toda a população portuguesa”.

Entre os cursos de água com risco elevado de inundação, Mário Silvestre identifica o Mondego, Tejo e Sado, e com risco de cheias o Vouga, Lima, Cávado e Guadiana. “Chamar particularmente a atenção a todos os cursos de água que se situam na zona do Minho, porque esses serão provavelmente os mais impactados”, referiu.