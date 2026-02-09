Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PSP impede entrada em Portugal de suspeito procurado por crimes graves no Brasil

09 fev, 2026 - 11:48 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 21 anos, era procurado no Brasil por violência doméstica e tentativa de homicídio.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou e impediu a entrada em território nacional de um cidadão estrangeiro, de 21 anos, procurado pelas autoridades judiciais do Brasil por crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A operação foi realizada pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço da PSP, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no âmbito da cooperação policial internacional.

Segundo a PSP, o suspeito encontrava-se em deslocação para Lisboa quando foi sinalizado pelas autoridades brasileiras, através dos canais formais de cooperação internacional, por estar sujeito a um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Perante a informação recebida, e em articulação com a Polícia Federal do Brasil, a PSP desencadeou as diligências necessárias junto das autoridades competentes, tendo sido determinada a recusa de entrada em território português.

Na sequência desta decisão, foi garantido o retorno do suspeito ao Brasil, onde ficará à disposição da Justiça para cumprimento das medidas judiciais em vigor.

Em comunicado, a PSP sublinha que esta atuação se insere no quadro da cooperação internacional em matéria criminal e no compromisso das autoridades portuguesas no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas, reafirmando ainda a disponibilidade permanente para colaborar com autoridades estrangeiras em prol da segurança comum.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)