PSP impede entrada em Portugal de suspeito procurado por crimes graves no Brasil

A Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou e impediu a entrada em território nacional de um cidadão estrangeiro, de 21 anos, procurado pelas autoridades judiciais do Brasil por crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio.

A operação foi realizada pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço da PSP, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no âmbito da cooperação policial internacional.

Segundo a PSP, o suspeito encontrava-se em deslocação para Lisboa quando foi sinalizado pelas autoridades brasileiras, através dos canais formais de cooperação internacional, por estar sujeito a um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Perante a informação recebida, e em articulação com a Polícia Federal do Brasil, a PSP desencadeou as diligências necessárias junto das autoridades competentes, tendo sido determinada a recusa de entrada em território português.

Na sequência desta decisão, foi garantido o retorno do suspeito ao Brasil, onde ficará à disposição da Justiça para cumprimento das medidas judiciais em vigor.

Em comunicado, a PSP sublinha que esta atuação se insere no quadro da cooperação internacional em matéria criminal e no compromisso das autoridades portuguesas no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas, reafirmando ainda a disponibilidade permanente para colaborar com autoridades estrangeiras em prol da segurança comum.