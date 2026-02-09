PSP lança operação “No Namoro Não Há Guerra” para prevenir violência no namoro nas escolas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) iniciou esta terça-feira a operação nacional de sensibilização “No Namoro Não Há Guerra”, que decorre até 13 de fevereiro e é dirigida à população escolar.

Segundo a PSP, a iniciativa tem como principal objetivo “promover ações de sensibilização junto dos jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário”, com idades entre os 13 e os 18 anos, centradas na violência doméstica e, em particular, na violência no namoro.

A polícia sublinha que é “absolutamente consensual, entre a comunidade científica, que a exposição a fenómenos de violência doméstica em ambiente familiar é propiciadora da sua replicação entre os mais jovens”, seja nas relações de namoro ou, mais tarde, em relações conjugais. Por isso, acrescenta, “a intervenção precoce é um dos princípios fundamentais de atuação”, face aos impactos negativos que este tipo de violência tem no desenvolvimento da personalidade e das referências sociais das crianças.

A PSP alerta que a violência no namoro pode assumir várias formas — física, psicológica ou emocional, social, sexual e económica — sendo a violência psicológica “a que mais frequentemente se evidencia”. “Injuriar, ameaçar, ofender, agredir, humilhar, perseguir ou devassar a intimidade são formas de violência”, refere a força de segurança, alertando ainda para comportamentos de controlo, como impor a forma de vestir ou limitar relações familiares, sociais e nas redes sociais.

A polícia apela à denúncia, lembrando que “a violência não é tolerável nem desculpável” e que vítimas, testemunhas ou qualquer pessoa com conhecimento de situações de violência devem procurar ajuda.

As queixas podem ser apresentadas em qualquer esquadra da PSP, nas estruturas de atendimento a vítimas de violência doméstica ou junto das Equipas do Programa Escola Segura, estando também disponíveis os contactos escolasegura@psp.pt e violenciadomestica@psp.pt.