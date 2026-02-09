Radioterapia em Trás-os-Montes reforçada: mais tratamentos e menos espera

O Serviço de Radioncologia da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD) reforçou a sua capacidade de resposta e reduziu os tempos de espera, com a entrada em funcionamento dos dois Aceleradores Lineares, permitindo a realização de cerca de 100 tratamentos de radioterapia por dia, o que corresponde a um máximo anual aproximado de 24 mil sessões.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A melhoria resulta de um upgrade tecnológico concluído em janeiro, que permitiu modernizar um dos equipamentos e garantir o funcionamento pleno de ambos os aceleradores, reforçando a capacidade assistencial e operacional do serviço.

Com esta atualização, passaram a estar disponíveis técnicas avançadas de radioterapia nos dois equipamentos, como a radioterapia de intensidade modulada (IMRT), a arcoterapia volumétrica modulada (VMAT) e a radioterapia guiada por imagem (IGRT). Estas técnicas permitem maior precisão dos tratamentos, concentrando a dose no tumor e protegendo os tecidos saudáveis, com redução dos efeitos secundários.

A responsável do Serviço de Radioncologia, Luísa Rolim, sublinha que “este upgrade tecnológico permite reforçar a precisão e a segurança dos tratamentos, mantendo elevados padrões de qualidade e alargando a capacidade de resposta aos doentes que necessitam de radioterapia”.

Em comunicado, o Conselho de Administração da ULSTMAD destaca que “este investimento consolida a estratégia de modernização tecnológica e de excelência na prestação de cuidados de saúde oncológicos, reforçando a equidade no acesso a tratamentos de referência na região”, afirma a presidente, Sara Mota.

Além do impacto clínico e operacional, a existência de dois aceleradores lineares garante maior resiliência ao serviço, assegurando a continuidade assistencial e criando condições para a futura implementação de técnicas mais diferenciadas, como a radioterapia estereotáxica, quando clinicamente indicada.

O reforço tecnológico permite à ULSTMAD dar resposta aos doentes oncológicos de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como a utentes provenientes de outras regiões do país.