Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Risco elétrico após a depressão Kristin: o que deve fazer para se manter em segurança?

09 fev, 2026 - 17:59 • Olímpia Mairos

Linhas elétricas caídas e armários elétricos danificados aumentam o perigo após o mau tempo.

A+ / A-

A passagem da depressão Kristin por Portugal provocou danos significativos nas redes de fornecimento elétrico, com postes derrubados, cabos partidos e armários elétricos danificados em várias zonas do país. Perante este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) deixa um conjunto de alertas e recomendações para prevenir acidentes graves.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste explicador, a Renascença reúne as orientações essenciais para saber como atuar em segurança.

Porque é que existe risco elétrico após o mau tempo?

Os ventos fortes e a queda de árvores podem danificar infraestruturas elétricas, deixando cabos e equipamentos expostos na via pública. Mesmo quando não há faíscas visíveis ou cortes de energia aparentes, estas estruturas podem continuar ativas e representar perigo sério para a população.

O que devo fazer se encontrar um cabo elétrico caído?

A recomendação é clara: afaste-se imediatamente. Deve manter sempre uma distância mínima de 10 metros de qualquer linha elétrica caída e assumir que todos os cabos estão ativos. Nunca toque nem tente afastar fios, mesmo com objetos ou ferramentas.

É seguro aproximar-me para ver melhor a situação?

De acordo com a ANEPC, aproximar-se pode ser perigoso, sobretudo se o solo estiver molhado. Se observar cabos no chão, deve afastar-se com passos curtos, evitando levantar os pés, para reduzir o risco de choque elétrico.

E se eu estiver dentro de um carro que tocou num cabo elétrico?

Nessa situação, permaneça dentro do veículo. Não tente sair. Ligue de imediato para a E-Redes e aguarde instruções das autoridades ou das equipas técnicas.

Há outros perigos a ter em conta?

Segundo a Proteção Civil, sim. Deve manter distância de armários elétricos abertos ou danificados e de postes de iluminação caídos, mesmo que pareçam inofensivos. Estes equipamentos podem estar sob tensão.

A quem devo reportar situações de risco?

Todas as avarias ou situações de perigo devem ser comunicadas à E-Redes através do número 800 506 506 (chamada gratuita, 24 horas por dia) ou no Balcão Digital em balcaodigital.e-redes.pt.

Estas recomendações substituem a atuação das equipas no terreno?

As orientações destinam-se à população e não substituem as medidas de segurança adotadas pelas equipas técnicas especializadas que estão a intervir no terreno.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reforça que a segurança individual é essencial e apela à partilha desta informação para ajudar a prevenir acidentes num período ainda marcado pelos efeitos do mau tempo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)