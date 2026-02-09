Risco elétrico após a depressão Kristin: o que deve fazer para se manter em segurança?

A passagem da depressão Kristin por Portugal provocou danos significativos nas redes de fornecimento elétrico, com postes derrubados, cabos partidos e armários elétricos danificados em várias zonas do país. Perante este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) deixa um conjunto de alertas e recomendações para prevenir acidentes graves. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste explicador, a Renascença reúne as orientações essenciais para saber como atuar em segurança. Porque é que existe risco elétrico após o mau tempo? Os ventos fortes e a queda de árvores podem danificar infraestruturas elétricas, deixando cabos e equipamentos expostos na via pública. Mesmo quando não há faíscas visíveis ou cortes de energia aparentes, estas estruturas podem continuar ativas e representar perigo sério para a população.

O que devo fazer se encontrar um cabo elétrico caído? A recomendação é clara: afaste-se imediatamente. Deve manter sempre uma distância mínima de 10 metros de qualquer linha elétrica caída e assumir que todos os cabos estão ativos. Nunca toque nem tente afastar fios, mesmo com objetos ou ferramentas. É seguro aproximar-me para ver melhor a situação? De acordo com a ANEPC, aproximar-se pode ser perigoso, sobretudo se o solo estiver molhado. Se observar cabos no chão, deve afastar-se com passos curtos, evitando levantar os pés, para reduzir o risco de choque elétrico.