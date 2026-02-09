Risco elétrico após a depressão Kristin: o que deve fazer para se manter em segurança?

09 fev, 2026 - 17:59 • Olímpia Mairos
A passagem da depressão Kristin por Portugal provocou danos significativos nas redes de fornecimento elétrico, com postes derrubados, cabos partidos e armários elétricos danificados em várias zonas do país. Perante este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) deixa um conjunto de alertas e recomendações para prevenir acidentes graves.
Neste explicador, a Renascença reúne as orientações essenciais para saber como atuar em segurança.
Os ventos fortes e a queda de árvores podem danificar infraestruturas elétricas, deixando cabos e equipamentos expostos na via pública. Mesmo quando não há faíscas visíveis ou cortes de energia aparentes, estas estruturas podem continuar ativas e representar perigo sério para a população.
A recomendação é clara: afaste-se imediatamente. Deve manter sempre uma distância mínima de 10 metros de qualquer linha elétrica caída e assumir que todos os cabos estão ativos. Nunca toque nem tente afastar fios, mesmo com objetos ou ferramentas.
De acordo com a ANEPC, aproximar-se pode ser perigoso, sobretudo se o solo estiver molhado. Se observar cabos no chão, deve afastar-se com passos curtos, evitando levantar os pés, para reduzir o risco de choque elétrico.
Nessa situação, permaneça dentro do veículo. Não tente sair. Ligue de imediato para a E-Redes e aguarde instruções das autoridades ou das equipas técnicas.
Segundo a Proteção Civil, sim. Deve manter distância de armários elétricos abertos ou danificados e de postes de iluminação caídos, mesmo que pareçam inofensivos. Estes equipamentos podem estar sob tensão.
Todas as avarias ou situações de perigo devem ser comunicadas à E-Redes através do número 800 506 506 (chamada gratuita, 24 horas por dia) ou no Balcão Digital em balcaodigital.e-redes.pt.
As orientações destinam-se à população e não substituem as medidas de segurança adotadas pelas equipas técnicas especializadas que estão a intervir no terreno.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reforça que a segurança individual é essencial e apela à partilha desta informação para ajudar a prevenir acidentes num período ainda marcado pelos efeitos do mau tempo.