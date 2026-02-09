Sócrates escolhe advogada Sara Moreira para o defender

José Sócrates já escolheu a sua nova advogada: Será Sara Moreira a nova representante do antigo primeiro-ministro no processo da Operação Marquês, confirmou a Renascença.

É a quarta representante mandatada por Sócrates no âmbito deste processo, depois da morte de João Araújo e das renúncias de Pedro Delille e, mais recentemente, José Preto.

A advogada pedirá um prazo para preparar a sua defesa, citando a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Não se sabe quanto tempo será pedido ao tribunal.

José Preto tinha pedido cinco meses e meio para se inteirar do processo, mas o pedido foi recusado.

O advogado acabou por renunciar à defesa de Sócrates quando a juíza Susana Seca se recusou a suspender o julgamento para que recuperasse totalmente de uma pneumonia.

O internamento de José Preto no final do ano passado atrasou o retomar do julgamento e levou a juíza Susana Seca a nomear uma advogada oficiosa para evitar mais paragens no processo.