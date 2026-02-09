Tejo visto do espaço: a mancha das cheias

A imagem do dia, produzida pelo Copernicus Emergency Management Service, oferece uma leitura clara da extensão das cheias no vale do Tejo após a passagem da tempestade Leonardo, no início de fevereiro de 2026.

O registo por satélite evidencia áreas submersas tanto em zonas ribeirinhas como em terrenos agrícolas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na imagem, sobressaem manchas contínuas de inundação ao longo do Rio Tejo e da Reserva Natural do Estuário do Tejo, situada a nordeste de Lisboa. A cartografia permite perceber como a água se espalhou pelas áreas mais baixas do território.

Um dos pontos mais críticos identificados é a Área de Interesse 03, no concelho de Salvaterra de Magos, onde mais de 64 mil hectares inundados estavam registados a 8 de fevereiro de 2026, de acordo com os dados associados à imagem.