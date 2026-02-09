Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tejo visto do espaço: a mancha das cheias

09 fev, 2026 - 21:36 • Fábio Monteiro

Imagem de satélite do serviço europeu Copernicus mostra a extensão das cheias provocadas pela tempestade Leonardo no centro de Portugal. Destaca zonas inundadas ao longo do Tejo e no Estuário do Tejo, com particular impacto em Salvaterra de Magos.

A+ / A-

A imagem do dia, produzida pelo Copernicus Emergency Management Service, oferece uma leitura clara da extensão das cheias no vale do Tejo após a passagem da tempestade Leonardo, no início de fevereiro de 2026.

O registo por satélite evidencia áreas submersas tanto em zonas ribeirinhas como em terrenos agrícolas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na imagem, sobressaem manchas contínuas de inundação ao longo do Rio Tejo e da Reserva Natural do Estuário do Tejo, situada a nordeste de Lisboa. A cartografia permite perceber como a água se espalhou pelas áreas mais baixas do território.

Um dos pontos mais críticos identificados é a Área de Interesse 03, no concelho de Salvaterra de Magos, onde mais de 64 mil hectares inundados estavam registados a 8 de fevereiro de 2026, de acordo com os dados associados à imagem.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)