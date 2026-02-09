Tempestade Kristin: Cáritas de Leiria já distribuiu 55 toneladas de bens

Para fazer face às necessidades causadas pelo mau tempo, a Cáritas Diocesana de Leiria tem estado a apoiar aqueles que foram mais atingidos, com angariação de donativos.

Em declarações à Renascença, Nelson Costa, diretor de serviços da instituição, diz que todos os dias surgem pedidos de ajuda, de vários tipos.

“Recebemos lonas, mangas e telhas que encaminhamos para os municípios afetados. Também rebemos outros tipos de bens que fazemos chegar a quem necessita”, adianta.

A Cáritas Diocesana de Leiria já distribuiu cerca de 55 toneladas de bens e 515 cabazes de bens essenciais, que foram entregues a famílias nas instalações da instituição.

Até ao momento, o Fundo de Emergência Social Diocesano conseguiu angariar mais de 1,3 milhões de euros, valor que a instituição considera que “reflete a continuidade de uma mobilização solidária de grande dimensão por parte da sociedade portuguesa”.

Nelson Costa diz também que as consequências da tempestade vão fazer-se refletir a longo prazo, dado o impacto económico e social na região.

"A nossa preocupação não é só hoje nem só amanhã, mas é nos próximos meses porque esta tempestade vai ter um impacto negativo na situação socioeconómica da região. Há empresas que não vão voltar a abrir, com toda a certeza e infelizmente vai aumentar o desemprego, portanto esta ajuda vai perdurar no tempo", aponta.

Em comunicado, a Cáritas de Leiria refere que esse trabalho de proximidade “permitirá que o valor angariado no Fundo comece a ser aplicado de forma criteriosa, justa e transparente, garantindo uma resposta adequada às situações de maior vulnerabilidade”.

A instituição mantém equipas no terreno com o objetivo de fazer um levantamento das necessidades.