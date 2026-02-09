Trabalhador ao serviço da E-Redes morre eletrocutado durante reparações da rede elétrica em Leiria

Um trabalhador de uma empresa prestadora de serviços à E-Redes morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido no bairro da Sismaria, em Leiria. Um outro funcionário ficou ferido.

A informação foi avançada inicialmente pela CNN Portugal. O acidente aconteceu por volta das 10h00, quando dois funcionários da empresa privada Canas realizavam trabalhos numa infraestrutura da rede elétrica, ao serviço da E-Redes.

À Renascença, fonte do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública adianta que “tudo indica” que a vítima mortal terá falecido na sequência de uma descarga elétrica, estando apenas pendente a confirmação oficial da Medicina Legal.

Segundo a PSP, o trabalhador ficou “literalmente agarrado” à infraestrutura elétrica após a descarga, acabando por morrer no local. A vítima mortal tinha 37 anos.

Relativamente ao outro funcionário, de 40 anos, a PSP esclarece que terá sido transportado para o hospital depois de se ter sentido mal, não havendo, para já, indicação de que tenha sido diretamente afetado pela descarga elétrica.

“Não temos mais informação sobre o estado do ferido, porque entretanto já saímos do hospital. Só a unidade hospitalar poderá confirmar a situação clínica”, refere a mesma fonte à Renascença.

No local estiveram meios dos bombeiros, a VMER e elementos da PSP. O óbito foi confirmado no local, estando agora as autoridades a aguardar o resultado oficial da Medicina Legal.

[notícia atualizada às 11h20 de 9 de janeiro de 2026]