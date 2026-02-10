Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia

A Câmara de Coimbra vai retirar entre 2.800 a 3.000 pessoas das suas casas face a risco de cheia no Mondego, afirmou esta terça-feira a presidente do município, Ana Abrunhosa.

"Globalmente, nós estamos a falar de cerca de 2.800 a 3.000 pessoas que são residentes, mas muitas pessoas até já saíram, foram para casa de familiares", disse a autarca, em conferência de imprensa no edifício da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Coimbra.

Face ao risco de inundações numa parte do concelho, todas as escolas das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila estarão encerradas na quarta-feira, disse. Além da retirada das pessoas, foram já evacuados três lares de São Martinho do Bispo, acrescentou a autarca.

Diques em risco de rebentamento A decisão surge face à sinalização pela APA de risco de rebentamento de diques da obra hidrográfica do Mondego, tendo sido comunicada após uma reunião entre os autarcas de Coimbra, Soure, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, o presidente da agência, Pimenta Machado e proteção civil regional e local. “Temos todos os meios, estamos a atuar com muito tempo”, vincou. Segundo Ana Abrunhosa, serão retiradas pessoas de localidades da zona ribeirinha de Torres do Mondego e Ceira (zona de concentração: Casa do Povo de Ceira), da zona de São Martinho do Bispo (Escola Inês de Castro) e Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila (Escola de Taveiro). Apesar de haver ordem de retirada que abrange cerca de três mil pessoas, Ana Abrunhosa explicou que em geral “25% das pessoas é que usam estas zonas de concentração e apoio à população”. De acordo com a presidente da Câmara de Coimbra, a GNR e PSP “vão começar [hoje] a bater à porta das pessoas” e pedir-lhes, “com tranquilidade”, para se dirigirem para os locais indicados, onde haverá alimentação, viaturas médicas e profissionais para prestar apoio.