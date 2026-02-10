Casal português extraditado para a Alemanha por burla com veículos de luxo

Um casal português foi extraditado, esta segunda-feira, para a Alemanha, na sequência de um processo conduzido pela Polícia Judiciária (PJ), por fortes indícios da prática de crimes de burla qualificada relacionados com o aluguer fraudulento de veículos de luxo.

Em comunicado, a PJ adianta que a extradição envolve um homem de 32 anos e uma mulher de 23, detidos no passado dia 28 de janeiro, sobre os quais pendia um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs.

De acordo com a investigação, os factos ocorreram em setembro do ano passado, na cidade de Munique. O casal é suspeito de integrar um esquema criminoso que passava pelo aluguer de automóveis de alta cilindrada, com o objetivo de os retirar do território alemão e entregá-los a outros membros da organização.

“Os veículos eram posteriormente vendidos, sendo os lucros distribuídos pelos vários intervenientes no esquema”, refere a Polícia Judiciária.

A PJ explica ainda que o suspeito masculino se dedicava ao recrutamento de terceiros, além de efetuar alugueres em nome próprio. “Estes indivíduos eram utilizados para facilitar os alugueres e dificultar a rastreabilidade da atividade criminosa”.

Após a prática dos crimes, o casal regressou a Portugal, tendo sido detido em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no âmbito de uma operação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

Os dois cidadãos portugueses foram presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou a aplicação da medida de coação de prisão preventiva. “Os detidos aguardaram em prisão os ulteriores desenvolvimentos do processo de extradição”, sublinha a PJ.

A extradição para a Alemanha concretizou-se agora, permitindo que os suspeitos sejam julgados pelas autoridades judiciais alemãs.