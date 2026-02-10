Diques do Mondego em risco. Cerca de 3.600 pessoas retiradas em Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure

Cerca de 3.600 pessoas vão ser retiradas das suas casas nos concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure devido ao risco de rebentamento dos diques do rio Mondego, foi esta terça-feira anunciado. A decisão foi tomada numa reunião entre os autarcas, a ministra do Ambiente e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A atualização sobre as evacuações foi feita por Carlos Luís Tavares, comandante sub-regional da Proteção Civil de Coimbra, em declarações à CNN Portugal.

Nesta altura, as autoridades estão preocupadas, sobretudo, com a margem esquerda do rio Mondego: “é a que mais nos preocupa porque é a que tem mais pessoas e a que maior risco tem", afirma o responsável da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, três mil pessoas vão ser retiradas em Coimbra, cerca de 500 pessoas no concelho de Soure e cerca de 80 no município de Montemor-o-Velho. Carlos Luís Tavares diz que a decisão sobre as evacuações parte "do princípio que o galgamento ou a ruptura do dique pode acontecer à esquerda. Nós não sabemos onde vai acontecer", sublinhou. A Câmara de Coimbra já tinha avançado que ia retirar entre 2.800 a 3.000 pessoas das suas casas face a risco de cheia no Mondego. Face ao risco de inundações numa parte do concelho, todas as escolas das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila estarão encerradas na quarta-feira, disse a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa.

Além da retirada das pessoas, foram já evacuados três lares de São Martinho do Bispo, acrescentou a autarca. "Risco claro" de colapso no Mondego O rio Mondego está com "um risco claro dos diques [margens]" poderem colapsar e provocar inundações face às previsões de forte precipitação, afirmou esta terça-feira o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).