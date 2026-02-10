Diques do Mondego em risco. Cerca de 3.600 pessoas retiradas em Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure

10 fev, 2026 - 23:47 • Ricardo Vieira
Cerca de 3.600 pessoas vão ser retiradas das suas casas nos concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure devido ao risco de rebentamento dos diques do rio Mondego, foi esta terça-feira anunciado.
A decisão foi tomada numa reunião entre os autarcas, a ministra do Ambiente e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
A atualização sobre as evacuações foi feita por Carlos Luís Tavares, comandante sub-regional da Proteção Civil de Coimbra, em declarações à CNN Portugal.
Nesta altura, as autoridades estão preocupadas, sobretudo, com a margem esquerda do rio Mondego: “é a que mais nos preocupa porque é a que tem mais pessoas e a que maior risco tem", afirma o responsável da Proteção Civil.
De acordo com a mesma fonte, três mil pessoas vão ser retiradas em Coimbra, cerca de 500 pessoas no concelho de Soure e cerca de 80 no município de Montemor-o-Velho.
Carlos Luís Tavares diz que a decisão sobre as evacuações parte "do princípio que o galgamento ou a ruptura do dique pode acontecer à esquerda. Nós não sabemos onde vai acontecer", sublinhou.
A Câmara de Coimbra já tinha avançado que ia retirar entre 2.800 a 3.000 pessoas das suas casas face a risco de cheia no Mondego.
Face ao risco de inundações numa parte do concelho, todas as escolas das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila estarão encerradas na quarta-feira, disse a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa.
Além da retirada das pessoas, foram já evacuados três lares de São Martinho do Bispo, acrescentou a autarca.
O rio Mondego está com "um risco claro dos diques [margens]" poderem colapsar e provocar inundações face às previsões de forte precipitação, afirmou esta terça-feira o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
"Há aqui um risco claro dos diques poderem colapsar. Em nome da precaução, o que é fundamental é retirar pessoas que estão nas áreas de risco", disse Pimenta Machado, que falava numa conferência de imprensa realizada em Coimbra, no final de uma reunião de emergência com autarcas da região e proteção civil local e regional.
Segundo o presidente da APA, está prevista "uma brutalidade" de precipitação na quarta-feira, registando-se "dois dias em que chove 20% do que chove num ano", referindo que a situação será monitorizada e acompanhada durante toda a noite.
“No fundo, perceber se temos condições de que aqui no açude de Coimbra nunca seja ultrapassado o valor dos dois mil metros cúbicos por segundo [m3/s], que é o valor para o qual os diques foram dimensionados”.
Pimenta Machado salientou que, neste momento, “muita água foi ao rio Ceira, à Ribeira de Mortágua, ao Mondego, ao rio Dão”.
“É impressionante”, notou, considerando que se está perante uma situação “verdadeiramente excecional”, com níveis de precipitação elevados depois de “três semanas de tempestades sucessivas que pressionam as infraestruturas”.