Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 fev, 2026
IPMA

Efeito indireto da depressão Nils. Quarta-feira com chuva e vento forte no Norte e Centro

10 fev, 2026 - 18:37 • Ricardo Vieira

O vento vai soprar forte, com rajadas até 75 quilómetros/hora e é esperada agitação marítima, com ondas até 11 metros de a norte do Cabo Mondego.

Depois das tempestades Kristin, Leonardo e Marta, Portugal continental vai sentir na quarta-feira os efeitos de um sistema frontal associado à depressão Nils.

A informação foi avançada esta terça-feira, em comunicado, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Portugal continental não será influenciado diretamente pela depressão Nils, que, no entanto, tem associado um sistema frontal que transporta uma massa de ar quente e húmido para a Península Ibérica na quarta-feira”, indica o IPMA.

Para território nacional, na quarta-feira as previsões apontam para “chuva persistente e por vezes forte nas regiões Norte e Centro, sendo menos intensa na região Sul”.

O vento vai soprar forte, com rajadas até 75 quilómetros/hora. Nas terras altas, particularmente nas regiões a norte do rio Mondego, podem ocorrer rajadas de 100 quilómetros/hora.

No mar, estão previstas ondas de 4 a 6 metros de altura na costa ocidental, “podendo atingir 11 metros de altura máxima a norte do Cabo Mondego”, informa o IPMA.

Sete distritos estão em aviso laranja na quarta-feira, devido a chuva ou agitação marítima: Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu e Coimbra.

Em aviso amarelo foram colocados os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Portalegre.


