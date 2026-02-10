Empresas disponíveis a recuperar telhados em Ferreira do Zêzere "a título gratuito"

Quase duas semanas depois da passagem da tempestade Kristin pelo centro do país, em Ferreira do Zêzere - pelos cálculos do presidente da Câmara -, quase um terço das casas ainda não têm eletricidade: "Nesta altura, teremos ainda 30% da comunidade sem energia. E acaba por ser também muito difícil de gerir as expectativas e os anseios das pessoas. Não percebem, por exemplo, porque é que o vizinho tem energia e eles não", afirma Bruno Gomes.

O presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere renova, entretanto, um outro apelo, desta vez dirigido ao governo: É preciso garantir, com dinheiro a fundo perdido, a recuperação das micro e pequenas empresas da região que foram gravemente afetadas pelo mau tempo. Muitas delas já não têm capacidade de endividamento.

Fez nas últimas horas um apelo dramático às empresas de construção de todo o país para que ajudem a recuperar - com meios humanos e máquinas - a cobertura de centenas de casas que perderam as telhas há duas semanas. Já teve resposta a esse pedido?

O apelo surtiu efeito. Tivemos o contacto de duas empresas que vêm esta quarta-feira, e já temos um conjunto de habitações referenciadas. São empresas que vêm de forma espontânea, e a título de gratuito dar também o seu contributo. Uma delas vem de Barcelos, outra vem de Amarante. E temos uma outra, do Cartaxo, que já cá esteve e que, tudo indica, volta no sábado. Estas empresas vão ceder uma ou duas duas semanas do seu trabalho diário. Querem dar o seu contributo. Vêm de forma autónoma e com a maquinaria necessária.

Basicamente é isto, as pessoas sentiram esse apelo e vêm reparar o telhado das habitações.

Isso permitirá dar resposta a todas as necessidades, ou é ainda um apoio muito limitada essa resposta, ao nível das empresas de construção?

É muito limitada porque nós temos centenas de habitações com problemas na estrutura dos telhados, problemas que só com mão-de-obra qualificada será possível de resolver. Precisávamos de muitas mais. Continua a chover bastante, o que irá ainda exponenciar os problemas.

E a energia, por exemplo, já foi reposta?

Nesta altura, teremos ainda 30% da comunidade sem energia. E acaba por ser também muito difícil gerir aquilo que são as expectativas e os anseios, porque as pessoas não entendem a razão pela qual, por exemplo, o vizinho ou os vizinhos têm energia e eles não têm.

Na próxima madrugada passam duas semanas da tempestade. É muito tempo para as pessoas que estão sem energia há 14 dias. Sem energia, sem televisão e sem rede telefónica, muitas das vezes.

Aliás, esta ligação telefónica não está nas melhores condições...

Não. Nós continuamos com problemas nas telecomunicações e, por exemplo, a MEO está com muita dificuldade para encontrar soluções. É a operadora que, nesta altura, precisa de trabalhar mais para conseguir manter os mínimos.

Entretanto, o Governo tinha prometido fazer chegar, já ontem, o dinheiro às pessoas para fazerem face aos prejuízos. Esse dinheiro já começou a chegar às pessoas?

Relativamente à questão do dinheiro vindo do governo, nós estamos hoje a ultimar aquilo que é a estrutura organizativa, que fará análise...nos valores até 5 mil euros. Estamos mesmo a ultimar aquilo que são as necessidades da plataforma, e dos técnicos, para 'dar o ok' às pessoas.

Se, em tempo útil, conseguirmos estruturar todas estas necessidades, ainda vamos a tempo remeter ainda hoje para a CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) a nossa análise relativamente aos formulários que nos chegarão dos munícipes, naquela baliza até aos 5 mil euros.

Uma outra coisa, e de que não se está a falar muito, tem a ver com o apoio às micro e pequenas empresas. Não há apoios, a não ser de financiamento. Deveria haver uma espécie de RSI para as empresas, para as microempresas. Perderam muitas das suas infraestruturas e é muito difícil, com três ou quatro empregados, reerguerem um edifício que custa 150 ou 200 mil euros. É muito difícil ter a coragem para avançar para um empréstimo, arriscando a ficar numa situação de grande endividamento. Acho que tem de haver dinheiro a fundo perdido para as micro e pequenas empresas, tal como há para os municípios".