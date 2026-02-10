Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure

10 fev, 2026 - 18:01 • Lusa

Localidade de Sobral ficou parcialmente isolada devido à subida do caudal do rio. Há casas isoladas no meio da água. "Só mesmo com os botes", diz autarca.

A+ / A-
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR
"Fuzileiros levaram crianças à escola". Novas inundações atingem Soure. Reportagem da Renascença esteve já ainda em janeiro. Foto: Beatriz Pereira/RR

O concelho de Soure voltou hoje a registar inundações devido à subida do caudal dos rios e a localidade de Sobral ficou parcialmente isolada, disse o presidente da Câmara.

Hoje, a situação no concelho "está pior, com os níveis de cheia muito altos", e, na localidade de Sobral, "foram os Fuzileiros a levar as crianças para a escola".

"Nos outros sítios estamos a conseguir fazer [o transporte] com alternativas terrestres. No Sobral é que temos algumas situações em que as casas estão mesmo isoladas no meio da água. Só mesmo com os botes", afirmou Rui Fernandes à agência Lusa, realçando que apenas "algumas casas" da localidade estão isoladas.

Os rios Arunca e Anços "subiram outra vez" hoje, verificando-se inundações no centro da vila de Soure, disse o autarca, notando que a situação das povoações à volta do rio Mondego é também "muito difícil".

"Cada vez são mais as estradas cortadas", salientou.

A autarquia está a avaliar a retirada de uma pessoa devido aos danos na cobertura de uma casa na localidade de Gabrieis, que não foi possível reparar.

De acordo com Rui Fernandes, a previsão é a de que a situação piore, face às notícias que chegam do rio Mondego, com o reporte de um caudal no rio Ceira "que as pessoas nunca viram".

"Temos muita chuva e vamos manter o Anços e o Arunca a subir também. A previsão para as próximas horas é de agravamento e, para complicar as coisas mais, parece que na quarta-feira ainda temos muita chuva", concluiu.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 10 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)