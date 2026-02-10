Google lança programa que vai formar 300 especialistas em Portugal

A Google, em parceria com o MiudosSegurosNa.Net, lançou o programa "Conheça o NOA (Meet LEO)", que irá formar 300 especialistas para apoiar 9.000 pais e educadores na gestão de segurança digital no país, foi divulgado.

O anúncio acontece no dia em que se assinala o Dia da Internet Mais Segura.

"Especificamente em Portugal, em parceria com MiudosSegurosNa.Net (projeto Agarrados à Net), lançámos o programa Conheça o NOA (Meet LEO), uma iniciativa para capacitar pais e educadores na gestão da segurança digital de crianças e jovens através de ferramentas como Family Link, SafeSearch e o guia Be Internet Awesome", refere a Google, no seu blogue oficial em Portugal. .

"O programa vai alcançar 300 formadores diretamente, com um impacto em cascata projetado para mais de 9.000 pais e educadores em todo o país ao longo do ano", adianta a tecnológica.

A Google destaca ainda cinco formas pelas quais alunos, pais e educadores podem trabalhar em conjunto "para manter o foco numa aprendizagem segura e eficaz".

Entre elas está o "estabelecer limites inteligentes", usando o Family Link para gerir o tempo de ecrã e a funcionalidade "Horário escolar" para evitar distrações e "promover o pensamento crítico", em que "a aprendizagem guiada no [modelo de inteligência artificial] Gemini ajuda os alunos a resolver problemas passo a passo, em vez de apenas procurarem respostas rápidas".

Outra das formas é "ajudar os adolescentes a identificar conteúdo de IA e a avaliar informações online", ensinando "os jovens a Parar, Investigar a fonte, Encontrar melhor cobertura e Rastrear o contexto". Segundo a Google, "ferramentas como o "acerca desta imagem" e o SynthID são essenciais aqui".

Envolver os pais e tutores, utilizando as contas supervisionadas do YouTube para acompanhar a atividade, e melhorar a cidadania digital, com "programas como o Be Internet Awesome", que ajudam a "combater o ciberbullying e a criar uma comunidade online mais gentil", destaca ainda.

A Google apoia o Dia da Internet Mais Segura, iniciativa liderada pela Comissão Europeia.