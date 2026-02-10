Governo lança programa “O turismo acolhe” para alojamento de emergência após tempestade Kristin

O Governo lançou o programa “O turismo acolhe”, uma medida excecional de alojamento de emergência destinada a apoiar as populações afetadas pela tempestade Kristin, que provocou danos significativos em dezenas de concelhos do país.

Em comunicado, o Turismo de Portugal explica que o programa visa garantir “alojamento temporário, seguro e digno às pessoas que ficaram privadas de condições de habitabilidade nas suas residências principais”, abrangendo também trabalhadores de entidades públicas e associações envolvidos nas ações de reconstrução dos territórios afetados.

A iniciativa surge no âmbito do estado de calamidade, declarado e prorrogado pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.º 15-B/2026 e 15-C/2026, e aplica-se aos 69 concelhos abrangidos por essa declaração, respondendo a uma necessidade imediata de soluções habitacionais em contexto de emergência.

O programa assenta na capacidade instalada do setor do turismo, mobilizando empreendimentos turísticos e unidades de alojamento local que, de forma voluntária, disponibilizem alojamento temporário, com apoio financeiro assegurado pelo Turismo de Portugal. “A adesão das empresas é voluntária e constitui condição necessária para a integração das respetivas unidades nesta resposta de emergência”, refere a entidade.

Podem beneficiar do programa residentes com habitação principal nos concelhos abrangidos, mediante declaração da respetiva câmara municipal, bem como trabalhadores destacados para ações de reconstrução, desde que os custos não sejam suportados pelas entidades empregadoras, situação a comprovar junto do Turismo de Portugal.

“O Turismo de Portugal assegura a gestão integral do programa, incluindo o pagamento às empresas aderentes e a monitorização da sua correta implementação, em articulação com as associações empresariais do setor, garantindo transparência, eficácia e rapidez na resposta”, sublinha o comunicado.

O programa “O turismo acolhe” vigora até 28 de fevereiro de 2026, podendo ser prorrogado em função da evolução da situação no terreno. A lista atualizada das unidades aderentes e a informação sobre o processo de adesão estão disponíveis nos canais oficiais do Turismo de Portugal: