Helena Roseta defende reforço de verbas para autarquias

A arquiteta Helena Roseta defendeu esta terça-feira um reforço das verbas para as autarquias, no âmbito da reconstrução de vias e equipamentos destruídos pelo mau tempo que atinge Portugal há duas semanas consecutivas.

"É preciso uma grande mobilização, de vigilância, de apoio técnico e financeiro para recuperar tudo isso", alertou, em declarações à agência Lusa, manifestando preocupação com os danos que ainda virão, devido à saturação dos solos, num momento em que a chuva persiste e se espera uma nova tempestade.

"Temos muita rede viária que é municipal e alguns caminhos que são até às próprias freguesias (...) e aí não vejo uma linha, nem um euro para apoio. As autarquias vão precisar bastante, porque esses trabalhos são trabalhos caros", disse.

Para Helena Roseta, os autarcas são "os cuidadores do território" e este é o momento de valorizar essa figura, depois de "enterrar os mortos e cuidar dos feridos".

A arquiteta, que também já foi autarca, apelou a todos os cidadãos para que se informem sobre os riscos conhecidos -- sísmico, incêndio, cheia - quando compram uma casa: "Os mapas de risco devem estar feitos em todos os municípios e têm de ser conhecidos das populações".

Estes mapas, preconizou, devem ser revistos no futuro. Alertou, porém, para o desconhecimento dos instrumentos já existentes pela maior parte da população. "As pessoas compram uma casa, ou alugam, e não fazem ideia se está em cima de um leito de cheia ou numa zona sísmica", sustentou.

Helena Roseta considerou igualmente que há "lições a tirar" da forma como se instalam atualmente unidades fabris em estruturas sem resistência, o que pode colocar trabalhadores em risco, em caso de fenómenos como a tempestade Kristin, que atingiu Portugal a 28 de janeiro, com chuva forte e rajadas de vento na ordem dos 200 quilómetros por hora.

"A recuperação de tudo isto tem de ser feita com bom acompanhamento. Já pagámos em vidas o facto de as pessoas terem ido para o telhado pôr as telhas", lembrou, referindo-se às vítimas mortais, quando tentavam reparar os danos nas próprias casas, após a sucessão de tempestades em Portugal.

Face à atual situação do país, com cheias e derrocadas de terras perto de habitações, Helena Roseta indicou que a questão principal é o ordenamento do território e a necessidade de acautelar a segurança das populações em atuais e futuras construções.

"Preocupam-me muito neste momento os efeitos do solo e esses ainda vão fazer-se sentir durante muito tempo. É como se houvesse uma espécie de tremor de terra em diferido. É o solo a mexer e isso é extremamente perigoso, porque de repente pode haver um deslizamento de terras muito grande", avisou.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.