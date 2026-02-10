Homem condenado a trabalho comunitário por abandonar cão à deriva numa jangada

10 fev, 2026 - 16:59 • Lusa
A notícia foi amplamente divulgada, quando os bombeiros salvaram um cão, largado à deriva, numa jangada. O caso aconteceu há quase dois anos e agora, um homem de 41 anos foi constituído arguido pela GNR por abandono de animal de companhia na Barragem do Caldeirão, no concelho da Guarda.
O caso remonta a dezembro de 2024 e o suspeito foi identificado e constituído arguido pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Comando Territorial da GNR da Guarda.
"No seguimento de uma ocorrência registada em dezembro de 2024, amplamente divulgada e relacionada com o salvamento de um cão à deriva numa jangada improvisada na Barragem do Caldeirão, os elementos do NICCOA da Guarda iniciaram diligências de investigação, uma vez que o local não era compatível com a presença espontânea de um animal de companhia, levantando fundadas suspeitas de abandono", explicou a GNR em comunicado enviado à agência Lusa.
As investigações permitiram apurar que "o cão havia sido deliberadamente lançado à albufeira pelo seu proprietário, tendo sido deixado em situação de perigo iminente para a vida".
"Esta circunstância apenas não resultou num desfecho trágico devido à pronta e eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários da Guarda, que procederam ao resgate do animal com sucesso".
O NICCOA da GNR da Guarda acabou por localizar e identificar o suspeito, que foi constituído arguido no dia 6 de janeiro de 2025.
"Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda, que condenou o homem pela prática do crime de abandono de animal de companhia, aplicando-lhe uma pena de 130 horas de trabalho a favor da comunidade", adiantou o Comando Territorial da GNR.
A GNR recordou que o abandono de animais é crime punível por lei e reforçou o apelo ao respeito pelos direitos dos animais, reiterando o seu compromisso com a proteção e o bem-estar animal.