Homem condenado a trabalho comunitário por abandonar cão à deriva numa jangada

A notícia foi amplamente divulgada, quando os bombeiros salvaram um cão, largado à deriva, numa jangada. O caso aconteceu há quase dois anos e agora, um homem de 41 anos foi constituído arguido pela GNR por abandono de animal de companhia na Barragem do Caldeirão, no concelho da Guarda. O caso remonta a dezembro de 2024 e o suspeito foi identificado e constituído arguido pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) do Comando Territorial da GNR da Guarda.

"No seguimento de uma ocorrência registada em dezembro de 2024, amplamente divulgada e relacionada com o salvamento de um cão à deriva numa jangada improvisada na Barragem do Caldeirão, os elementos do NICCOA da Guarda iniciaram diligências de investigação, uma vez que o local não era compatível com a presença espontânea de um animal de companhia, levantando fundadas suspeitas de abandono", explicou a GNR em comunicado enviado à agência Lusa. As investigações permitiram apurar que "o cão havia sido deliberadamente lançado à albufeira pelo seu proprietário, tendo sido deixado em situação de perigo iminente para a vida".