Homem detido por tentativa de homicídio de colega de apartamento no Cacém

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão estrangeiro, de 36 anos, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio na forma tentada contra uma mulher de 38 anos, também de nacionalidade estrangeira, ocorrido na zona do Cacém, no concelho de Sintra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, a PJ refere que os factos tiveram lugar no domingo, numa zona comum do apartamento que ambos partilhavam.

“A vítima foi esfaqueada na região torácica pelo suspeito”, adianta a Polícia Judiciária, acrescentando que a mulher foi prontamente assistida pelos restantes moradores da habitação.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, a vítima foi transportada para a urgência hospitalar, onde ficou internada com prognóstico reservado. Após a agressão, “o suspeito abandonou o local, levando consigo a arma utilizada no crime”, refere a PJ.

A investigação, conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, permitiu a recolha de “elementos probatórios relevantes, de natureza testemunhal e pericial, que sustentam a autoria do crime”.

Apesar de a motivação não estar ainda totalmente esclarecida, há suspeitas de que o conflito possa estar relacionado com a partilha dos quartos da residência.

O detido será presente ao Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Lisboa Oeste – Sintra, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.