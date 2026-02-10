Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Homem detido por tentativa de homicídio de colega de apartamento no Cacém

10 fev, 2026 - 16:25 • Olímpia Mairos

Vítima ficou internada com prognóstico reservado após agressão ocorrida numa zona comum da habitação.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão estrangeiro, de 36 anos, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio na forma tentada contra uma mulher de 38 anos, também de nacionalidade estrangeira, ocorrido na zona do Cacém, no concelho de Sintra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ refere que os factos tiveram lugar no domingo, numa zona comum do apartamento que ambos partilhavam.

A vítima foi esfaqueada na região torácica pelo suspeito”, adianta a Polícia Judiciária, acrescentando que a mulher foi prontamente assistida pelos restantes moradores da habitação.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, a vítima foi transportada para a urgência hospitalar, onde ficou internada com prognóstico reservado. Após a agressão, “o suspeito abandonou o local, levando consigo a arma utilizada no crime”, refere a PJ.

A investigação, conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, permitiu a recolha de “elementos probatórios relevantes, de natureza testemunhal e pericial, que sustentam a autoria do crime”.

Apesar de a motivação não estar ainda totalmente esclarecida, há suspeitas de que o conflito possa estar relacionado com a partilha dos quartos da residência.

O detido será presente ao Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Lisboa Oeste – Sintra, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)