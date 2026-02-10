Ouvir
Inspetores da PJ baleados durante busca domiciliária em Paredes

10 fev, 2026 - 09:21 • Liliana Monteiro com Redação e Lusa

Ferimentos serão ligeiros, pois inspetores foram atingidos de raspão.

[Atualizado às 10h30 com o comunicado da PJ]

Dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ) foram baleados durante uma busca domiciliária em Paredes, confirmou a Renascença

O incidente ocorreu no âmbito de uma operação policial que inclui a realização de 10 buscas domiciliárias nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Arouca Alijó, Aveiro e Paredes, e que investiga a prática de atos sexuais com adolescentes, recurso à prostituição de menores, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, segundo informa a Polícia Judiciária, em comunicado.

Os dois homens pertencem ao Departamento de Investigação Criminal de Braga e sofreram ferimentos ligeiros. Ambos receberam os primeiros socorros no próprio local e depois conduzidos ao Hospital de Penafiel, sem correr risco de vida.

Os suspeitos são um homem de 43 anos, principal visado pela operação, e o seu pai, de 77 anos. O sujeito mais velho disparou uma pistola de calibre 6.35 mm na direção de um dos inspetores, acabando este por ser atingido superficialmente na zona da cabeça.

Depois foi feito um terceiro disparo, que terá atingido o segundo inspetor da PJ no ombro.

A PJ informa que as diligências prosseguem com vista à concretização dos objetivos da operação.

