Mau tempo

Lisboa: Três edifícios evacuados na Graça devido a risco de derrocada

10 fev, 2026 - 18:46 • Ricardo Vieira

Cerca de seis pessoas foram retiradas das habitações devido ao risco de derrocada. Os edifícios estão numa encosta fragilizada pelo mau tempo dos últimos dias.

Moradores de três edifícios na zona da Graça, em Lisboa, foram retirados esta terça-feira devido ao risco de derrocada.

Cerca de seis pessoas foram retiradas, avança a RTP Notícias.

Os edifícios estão numa encosta fragilizada pelo mau tempo dos últimos dias.

Um idoso recusou deixar a habitação e assinou uma declaração para permanecer na residência.

De acordo com os relatos de uma moradora, nos últimos dias aconteceram duas derrocadas.

"É uma situação que se repete, não com este deslizamento, mas já tivemos outras situações desde 2010. Estamos constantemente a comunicar isto para as diversas entidades, temos um relatório a dizer que há perigo iminente e não acontece nada", diz esta moradora, à RTP Notícias.

O presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, André Gorba Biveti, diz que já comunicou à situação às autoridades e que a Proteção Civil esteve esta terça-feira no terreno.

"Isto é uma questão estrutural que precisa de obras muito profundas. A Proteção Civil disse que neste momento era impraticável fazer essas obras, mas era importante resolver este problema depois das chuvas. É preciso fazer essa obra, essa construção estrutural de contenção", refere o autarca.

[em atualização]

