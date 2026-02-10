Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Educação

Maioria dos professores que o Ministério diz que vincularam já davam aulas como contratados

10 fev, 2026 - 20:44 • Fátima Casanova

A Missão Escola Pública esteve a fazer contas aos docentes que entraram nos quadros no Concurso Externo Extraordinário de há duas semanas. A média de idades é superior a 41 anos. No pré-escolar ultrapassa os 53 anos.

A+ / A-

Dos 1.639 professores colocados no Concurso Externo Extraordinário (CEE), não chegam a um quarto aqueles que entram no sistema de ensino.

A análise é feita pela Missão Escola Pública (MEP), que olhou também para a idade dos docentes que entraram agora para os quadros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Dos mais de 1.600 professores, “apenas 396 são efetivamente novos no sistema”, os outros já estavam a dar aulas como contratados, sublinha a porta-voz da MEP.

Em declarações à Renascença, Cristina Mota destaca que a média de idades dos cerca de 1.600 docentes que vincularam é de 41,4 anos. Já ao analisar a idade dos novos professores “verificamos que não são assim tão novos, porque a média de idades sobe para os 43,6 anos”, diz a responsável, que revela que há colocados com mais de 65 anos.

Mais de 1.600 professores colocados em zonas com carência de docentes

Mais de 1.600 professores colocados em zonas com carência de docentes

A maioria das vagas - 1.220 - foi preenchida nos Q(...)

Já no outro extremo, a porta-voz da MEP diz que “há grupos de recrutamento que não contam com um único colocado com menos de 30 anos”. É o que acontece, por exemplo, em Português e História no 2.º ciclo e também no Pré-Escolar. Neste nível de ensino, e de acordo com a análise da MEP, a idade média dos professores que vincularam atinge os 53,4 anos.

Mais turmas vão ficar sem professor, antecipa MEP

Nestas declarações à Renascença, a porta-voz da MEP denuncia que, com a vinculação destes professores, mais alunos vão ficar sem aulas.

É que, a partir dos 50 anos, os docentes vinculados têm redução de horário. O mesmo não acontece a quem já estava nas escolas como contratado.

Alunos sem professores aumentaram para mais de 158 mil em janeiro, diz Fenprof

Educação

Alunos sem professores aumentaram para mais de 158 mil em janeiro, diz Fenprof

Também aumentaram quase 40% as horas a concurso, p(...)

Cristina Mota alerta que, neste momento, “há professores a assegurar os 22 tempos letivos nas escolas e vinculando têm direito à redução de horário e aqueles que não são profissionalizados vão ter direito às quatro horas de redução para fazerem a profissionalização”.

Esta responsável conclui que, “se o professor está a assegurar 22 horas semanais letivas e agora tem estas reduções, essas turmas, que resultam de redução, terão de ser entregues a outro professor”, numa altura, sublinha Cristina Mota, “em que não temos outro professor para os substituir”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 10 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)