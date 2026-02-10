Maioria dos professores que o Ministério diz que vincularam já davam aulas como contratados

10 fev, 2026 - 20:44 • Fátima Casanova
Dos 1.639 professores colocados no Concurso Externo Extraordinário (CEE), não chegam a um quarto aqueles que entram no sistema de ensino.
A análise é feita pela Missão Escola Pública (MEP), que olhou também para a idade dos docentes que entraram agora para os quadros.
Dos mais de 1.600 professores, “apenas 396 são efetivamente novos no sistema”, os outros já estavam a dar aulas como contratados, sublinha a porta-voz da MEP.
Em declarações à Renascença, Cristina Mota destaca que a média de idades dos cerca de 1.600 docentes que vincularam é de 41,4 anos. Já ao analisar a idade dos novos professores “verificamos que não são assim tão novos, porque a média de idades sobe para os 43,6 anos”, diz a responsável, que revela que há colocados com mais de 65 anos.
A maioria das vagas - 1.220 - foi preenchida nos Q
Já no outro extremo, a porta-voz da MEP diz que “há grupos de recrutamento que não contam com um único colocado com menos de 30 anos”. É o que acontece, por exemplo, em Português e História no 2.º ciclo e também no Pré-Escolar. Neste nível de ensino, e de acordo com a análise da MEP, a idade média dos professores que vincularam atinge os 53,4 anos.
Nestas declarações à Renascença, a porta-voz da MEP denuncia que, com a vinculação destes professores, mais alunos vão ficar sem aulas.
É que, a partir dos 50 anos, os docentes vinculados têm redução de horário. O mesmo não acontece a quem já estava nas escolas como contratado.
Também aumentaram quase 40% as horas a concurso, p
Cristina Mota alerta que, neste momento, “há professores a assegurar os 22 tempos letivos nas escolas e vinculando têm direito à redução de horário e aqueles que não são profissionalizados vão ter direito às quatro horas de redução para fazerem a profissionalização”.
Esta responsável conclui que, “se o professor está a assegurar 22 horas semanais letivas e agora tem estas reduções, essas turmas, que resultam de redução, terão de ser entregues a outro professor”, numa altura, sublinha Cristina Mota, “em que não temos outro professor para os substituir”.