Mau tempo. Chuva em peso e sete distritos sob aviso laranja

Já era expectável e agora confirma-se. Esta terça-feira está mesmo a ser um dia de muita chuva, especialmente a Norte e Centro do país.

Há agora sete distritos sob aviso laranja: Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu e Coimbra (este último é uma novidade, face à previsão inicial) enquanto que o resto do território Norte e Centro ficará sob aviso amarelo, assim como Lisboa, de acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Renascença tinha apurado junto de fonte do Governo que as autoridades já esperavam um novo evento extremo de precipitação na terça-feira, dia 10, abrangendo as bacias do Mondego, Vouga, Cávado, Minho e Lima.

Em causa, estará a tempestade Nils que vai passar pelo Canal da Mancha e afetar o tempo nesta zona do continente europeu. A depressão não deverá passar diretamente por território português e ter o impacto como as tempestades Kristin, Leonardo e Marta.

Com o regresso da chuva, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para um agravamento do risco de inundações, sobretudo nas regiões Norte e Centro do país, onde os cursos de água já se encontram no limite da sua capacidade.

O Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre adverte que a nova precipitação poderá provocar “um aumento da gravidade das inundações um pouco por todo o país, nomeadamente na zona Norte e Centro”. Por isso, apela à população para que mantenha “extremos e redobrados cuidados” nas atividades do dia-a-dia.

Embora a intensidade da chuva prevista não seja, por si só, alarmante, o comandante destaca que “aquilo que a chuva vai provocar nos diversos leitos de água será um problema significativo” e poderá representar “um risco novamente para toda a população portuguesa”.