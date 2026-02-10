Ouvir
Mau tempo: Homem resgatado da água em Estarreja

10 fev, 2026 - 21:05 • Lusa

As operações de resgate demoraram cerca de uma hora, período em que a vítima permaneceu dentro de água, agarrada a uma árvore.

Os Bombeiros de Estarreja resgataram esta terça-feira um homem, com cerca de 30 anos, que caiu à água numa zona inundada pelo rio Antuã, em circunstâncias ainda por explicar, informou fonte daquela corporação do distrito de Aveiro.

O alerta foi dado cerca das 17h00, tendo sido mobilizados para o local 14 operacionais e cinco viaturas.

As operações de resgate demoraram cerca de uma hora, período em que a vítima permaneceu dentro de água, agarrada a uma árvore.

O comandante dos Bombeiros de Estarreja, Joaquim Rebelo, disse à Lusa que o homem, de nacionalidade espanhola, caiu à água junto à rua da Agra, que se encontra interdita devido a inundação, e "andou uns metros pela corrente".

"Ele foi resgatado na parte que estava inundada com bastante corrente. Por acaso, não chegou ao rio. Se chegasse ao rio, com as correntes, ia ser mais difícil de fazer o resgate", explicou o comandante.

O homem foi assistido no local e foi transportado para o Hospital de Aveiro.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

