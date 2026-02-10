Ministra do Ambiente diz que apoios às vítimas do mau tempo estão a chegar ao terreno

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, acredita que os apoios às populações e empresas afetadas pelo mau tempo estão a ser disponibilizados de forma eficiente, garantindo que os mecanismos financeiros já estão em funcionamento.

Em declarações à Renascença, durante uma visita ao Cartaxo, uma das zonas atingidas pelas cheias da semana passada, a governante respondeu às preocupações levantadas por António José Seguro, que no domingo alertou para a necessidade de os apoios chegarem rapidamente às pessoas no terreno.

“O dinheiro já foi transferido pelo senhor ministro das Finanças, já foi transferido para as CCDR. Hoje ouvi o senhor presidente da Estrutura de Missão para a zona Centro dizer que está tudo preparado para começar a pagar os apoios às famílias e às empresas”, afirmou Maria da Graça Carvalho. “Portanto, eu acho que essa parte está a correr bem através das CCDR”, acrescentou.

A ministra garantiu ainda que as vistorias às barragens foram realizadas, assegurando que as infraestruturas estão a ser monitorizadas após um período que classificou como excecional do ponto de vista meteorológico.

Durante a visita, Maria da Graça Carvalho voltou a sublinhar que, apesar de a situação de cheias no rio Tejo estar neste momento controlada, a maior preocupação das autoridades centra-se agora no risco de deslizamentos de terras e na instabilidade das encostas, devido à chuva acumulada das últimas semanas.

“Tivemos situações inéditas que nos podiam ter conduzido às maiores cheias de sempre”, recordou, explicando que o cenário foi mitigado graças à gestão das barragens do Cabril e do Zêzere, bem como à cooperação com Espanha.

Com o recuo das cheias, o Governo está agora focado nas consequências estruturais do mau tempo, como quedas de terras, interrupções de estradas e riscos em zonas ribeirinhas, admitindo a necessidade de reavaliar e redirecionar fundos públicos, incluindo programas operacionais, o PRR e o Fundo Ambiental, para responder às prioridades mais urgentes.

Apesar do alívio no Tejo, a ministra alertou que mantêm-se preocupações com os caudais de outros rios e ribeiras, defendendo uma vigilância contínua da situação hidrológica em várias regiões do país.