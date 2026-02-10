Ouvir
Mondego e Tejo sob vigilância máxima, Proteção Civil reforça avisos à população

10 fev, 2026 - 19:38 • Fábio Monteiro

O comandante nacional da Proteção Civil alertou para a persistência de riscos elevados de inundações e movimentos de massa em várias regiões do país, com especial incidência no rio Mondego. Mário Silvestre apelou à adoção de medidas preventivas e ao cumprimento rigoroso das recomendações das autoridades.

O comandante nacional da Proteção Civil afirmou que o cenário mais preocupante, neste momento, é o do rio Mondego, onde as condições hidrológicas atuais aumentam de forma significativa o risco de cheias com impacto direto nas populações ribeirinhas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“O risco mais significativo de inundações que temos agora, neste momento, está no rio Mondego”, diz Mário Silvestre.

O responsável explicou que as cotas e as afluências elevadas registadas no rio potenciam o galgamento das margens e a ocorrência de inundações em zonas habitacionais.

“As cotas são bastante elevadas, as afluências ao rio são bastante elevadas e os caudais que temos neste momento têm um potencial muitíssimo significativo de poder causar inundações”, afirma.

Mário Silvestre deixou ainda um apelo direto às populações que vivem nas imediações do Mondego e que conhecem o histórico de cheias, sublinhando a importância da preparação atempada.

“Que tomem todas as medidas preventivas para que possam abandonar as suas casas, se assim houver essa necessidade”, diz.

Relativamente a outros cursos de água, o comandante nacional indicou que o Tejo se encontra numa situação mais estável, embora continue a merecer acompanhamento atento por parte das autoridades.

“Não deixa de ser um risco e não deixa de ser preocupante, mas é, neste momento, uma situação mais estável”, afirma.

A Proteção Civil mantém ativados 11 planos distritais, 125 planos municipais e 15 declarações de situação de alerta, estando igualmente em vigor o plano especial de risco de cheia para a bacia do Tejo no nível mais elevado, o nível vermelho. Desde o início do episódio de mau tempo, foram registadas 14.084 ocorrências, com o empenhamento de 48.406 operacionais e 19.478 meios.

O comandante destacou ainda a gravidade dos movimentos de massa registados em várias zonas do país, com derrocadas, estradas cortadas e danos em habitações, apelando a cuidados redobrados, sobretudo na circulação rodoviária.

“Há estradas a ficarem cortadas constantemente e, portanto, muito cuidado no trânsito”, diz.

Mário Silvestre reforçou, por fim, a necessidade de não desvalorizar sinais de instabilidade do solo, como fissuras, abatimentos ou quedas de pedras, e de reportar de imediato essas situações às autoridades competentes.

“Não desvalorizar os sinais de alerta que vão despontando face às condições meteorológicas”, afirma.

