​“No dia-a-dia não dizemos ‘Bom dia’. Nestas situações é que conseguimos ver um Portugal solidário”

“A solidariedade neste momento vem de todo o lado . No nosso dia-a-dia, praticamente, passamos e não dizemos ‘bom dia’ ou ‘boa tarde’ a ninguém e nestas situações é que conseguimos ver que Portugal é um país solidário ”, resume Sandra, responsável deste espaço, perante a onda de generosidade que tem visto à frente todos os dias desde o início do comboio de tempestades que tem afetado a região.

Tudo funciona orquestrado pela batuta dos 8 funcionários - municipais e do próprio pavilhão - que trabalham em conjunto com os voluntários que aqui se colocam ao serviço. As doações, muitíssimas, vão chegando e os bens vão sendo distribuídos. Vindos em camiões ou pela mão de quem aqui traz o que pode, tudo vale e tudo é posto no lugar respetivo para garantir que a ajuda não falha.

O pavilhão, repleto, impressiona pela generosidade que representa. Está cheio e bem organizado. Há a secção das águas, dos enlatados, dos leites, das bolachas, do papel higiénico, dos produtos de limpeza ou dos tão desejados cobertores.

Lá fora faz chuva. Mas a fila teima em não acabar . Os últimos, de guarda-chuva empunhado. Os primeiros, quase a alcançarem as mesas, estão dentro de portas, num corredor improvisado que os leva até ao registo. Apresentado o cartão de cidadão e preenchido o questionário que garante o agregado familiar, estão reunidas as condições para a entrega do kit correspondente. E dependendo das especificidades de cada família, há, naturalmente, ajustes: dos quais comida para bebé será o maior exemplo. De 8 em 8 dias podem levar um novo saco , apresentando-se novamente no local.

“Vou explicar-vos tudo”, ecoa no Pavilhão Gimnodesportivo Nery Capucho quando novos voluntários entram no espaço com o intuito de contribuírem para o reerguer da cidade - passo a passo, ajuda a ajuda, Papa Cerelac a Papa Cerelac.

Entre os mais necessários bens, encontram-se neste momento: fraldas (tamanho 1 e 2) e leite de bebé, azeite, arroz, sal, artigos de limpeza e de higiene, como desodorizantes. “Nesta situação de crise ou estamos a ajudar ou as dificuldades ainda vão ser piores”, responde Henrique, voluntário que nos últimos dias tem conciliado a atividade de professor no Instituto Politécnico de Leiria com o apoio a quem mais precisa, “para dar um bocadinho mais de conforto ou de bem-estar” – em conjunto com a respetiva família.

Também por aqui, de um lado para o outro, a garantir que tudo avança nos conformes, está Fábio, “nascido e criado” na Marinha Grande, teve a sorte de não ser “muito afetado” pela intempérie. Mas decidiu vir, como voluntário, por todos aqueles que o foram, para ser “uma pequena esperança” ou, pelo menos, para garantir que quem entra neste Pavilhão, sai com bens suficientes para “naquela semana resistir”.

A nem 5 minutos de carro funciona, nos Estaleiros Municipais, o local de recolha e distribuição de lonas e de tudo o que serve para reconstruir tantas vezes casas de uma vida. Contudo, a solidariedade é tanta que é o próprio Presidente da Câmara a admitir que já não há “espaço de armazenamento” para telhas.

“Todos os que vêm aqui vêm escolher os materiais de que dispomos e levam o que necessitam”, garante Paulo Vicente.

E é também neste local que a Renascença encontrou uma daquelas histórias que inspira todos a fazer melhor. Edite é de Coimbra, mas, através das redes sociais, largou o desemprego, e seguiu para casa de uma desconhecida que lhe deu um quarto para poder vir ajudar.

“Conheci por ‘Face’, pedi abrigo e a Cláudia amavelmente cedeu-me um quarto, estou numa casa curiosamente que nem sequer tem eletricidade”, conta com toda a tranquilidade de quem sabe ter feito a escolha certa ao arriscar vir. Por aqui tem “contacto diário com os casos no sentido de direcioná-los e tentar resolvê-los” e ficará até pelo menos ao fim-de-semana. É esse o plano, mas, no final do dia, “Quando não fizer sentido vou para outro lugar em que precisem de mim”, remata.