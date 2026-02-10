Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

REPORTAGEM NA MARINHA GRANDE

​“No dia-a-dia não dizemos ‘Bom dia’. Nestas situações é que conseguimos ver um Portugal solidário”

10 fev, 2026 - 23:50 • João Maldonado

Entre voluntários, trabalhadores municipais e a resiliência dos moradores, tudo se vai compondo, dia após dia, na Marinha Grande. “É aqui que estão a dar comida?” É, sim, e a fila não é curta. Para ajudar: há quem tenha vindo dormir para casa de desconhecidos que encontrou no Facebook.

A+ / A-
“Portugal solidário” enche pavilhão na Marinha Grande com bens para apoiar vítimas do mau tempo
“Portugal solidário” enche pavilhão na Marinha Grande com bens para apoiar vítimas do mau tempo

“Vou explicar-vos tudo”, ecoa no Pavilhão Gimnodesportivo Nery Capucho quando novos voluntários entram no espaço com o intuito de contribuírem para o reerguer da cidade - passo a passo, ajuda a ajuda, Papa Cerelac a Papa Cerelac.

Lá fora faz chuva. Mas a fila teima em não acabar. Os últimos, de guarda-chuva empunhado. Os primeiros, quase a alcançarem as mesas, estão dentro de portas, num corredor improvisado que os leva até ao registo. Apresentado o cartão de cidadão e preenchido o questionário que garante o agregado familiar, estão reunidas as condições para a entrega do kit correspondente. E dependendo das especificidades de cada família, há, naturalmente, ajustes: dos quais comida para bebé será o maior exemplo. De 8 em 8 dias podem levar um novo saco, apresentando-se novamente no local.

O pavilhão, repleto, impressiona pela generosidade que representa. Está cheio e bem organizado. Há a secção das águas, dos enlatados, dos leites, das bolachas, do papel higiénico, dos produtos de limpeza ou dos tão desejados cobertores.

Tudo funciona orquestrado pela batuta dos 8 funcionários - municipais e do próprio pavilhão - que trabalham em conjunto com os voluntários que aqui se colocam ao serviço. As doações, muitíssimas, vão chegando e os bens vão sendo distribuídos. Vindos em camiões ou pela mão de quem aqui traz o que pode, tudo vale e tudo é posto no lugar respetivo para garantir que a ajuda não falha.

“A solidariedade neste momento vem de todo o lado. No nosso dia-a-dia, praticamente, passamos e não dizemos ‘bom dia’ ou ‘boa tarde’ a ninguém e nestas situações é que conseguimos ver que Portugal é um país solidário”, resume Sandra, responsável deste espaço, perante a onda de generosidade que tem visto à frente todos os dias desde o início do comboio de tempestades que tem afetado a região.

Entre os mais necessários bens, encontram-se neste momento: fraldas (tamanho 1 e 2) e leite de bebé, azeite, arroz, sal, artigos de limpeza e de higiene, como desodorizantes. “Nesta situação de crise ou estamos a ajudar ou as dificuldades ainda vão ser piores”, responde Henrique, voluntário que nos últimos dias tem conciliado a atividade de professor no Instituto Politécnico de Leiria com o apoio a quem mais precisa, “para dar um bocadinho mais de conforto ou de bem-estar” – em conjunto com a respetiva família.

Também por aqui, de um lado para o outro, a garantir que tudo avança nos conformes, está Fábio, “nascido e criado” na Marinha Grande, teve a sorte de não ser “muito afetado” pela intempérie. Mas decidiu vir, como voluntário, por todos aqueles que o foram, para ser “uma pequena esperança” ou, pelo menos, para garantir que quem entra neste Pavilhão, sai com bens suficientes para “naquela semana resistir”.

A nem 5 minutos de carro funciona, nos Estaleiros Municipais, o local de recolha e distribuição de lonas e de tudo o que serve para reconstruir tantas vezes casas de uma vida. Contudo, a solidariedade é tanta que é o próprio Presidente da Câmara a admitir que já não há “espaço de armazenamento” para telhas.

“Todos os que vêm aqui vêm escolher os materiais de que dispomos e levam o que necessitam”, garante Paulo Vicente.

E é também neste local que a Renascença encontrou uma daquelas histórias que inspira todos a fazer melhor. Edite é de Coimbra, mas, através das redes sociais, largou o desemprego, e seguiu para casa de uma desconhecida que lhe deu um quarto para poder vir ajudar.

“Conheci por ‘Face’, pedi abrigo e a Cláudia amavelmente cedeu-me um quarto, estou numa casa curiosamente que nem sequer tem eletricidade”, conta com toda a tranquilidade de quem sabe ter feito a escolha certa ao arriscar vir. Por aqui tem “contacto diário com os casos no sentido de direcioná-los e tentar resolvê-los” e ficará até pelo menos ao fim-de-semana. É esse o plano, mas, no final do dia, “Quando não fizer sentido vou para outro lugar em que precisem de mim”, remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 11 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)