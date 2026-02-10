Perceção de corrupção aumenta em Portugal

A perceção de corrupção em Portugal aumentou, segundo os dados do Índice da Transparência Internacional, divulgados esta terça-feira.

Portugal cai três posições em relação ao ano passado - para o 46.º lugar, numa lista de 180 países.

O Índice tenta observar fenómenos de suborno e corrupção, desvio de fundos públicos e uso de funções públicas para ganhos privados, para lá da perceção da burocracia.

O presidente da Transparência Internacional, José Fontão, diz à Renascença que este resultado confirma a tendência dos últimos quatro anos.

José Fontão sublinha que Portugal tem um quadro jurídico "robusto", mas "falta concretização". E lamenta não existir uma Estratégia Nacional Anticorrupção.

"Houve uma que terminou em 2024, nunca foi avaliada e, neste momento, há um conjunto de medidas que o Governo lançou, mas não se traduz numa estratégia", considera.

Este especialista realça que a perceção dos portugueses tem correlação com "um ambiente político mais desconfiado das instituições" o que acaba por ter "impacto na própria Democracia".

Outro dos impactos da perceção de corrupção é sentido ao nível das empresas, porque muitas acabam por desistir de investimentos em Portugal.

"Isto condiciona a atratividade para acolher investimento estrangeiro. Tem impacto. E não é impossível fazer algo para melhorar", reitera.