Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Índice da Transparência Internacional

Perceção de corrupção aumenta em Portugal

10 fev, 2026 - 07:36 • André Rodrigues , João Malheiro

Presidente da Transparência Internacional sublinha que Portugal tem um quadro jurídico "robusto", mas "falta concretização". José Fontão lamenta não existir uma Estratégia Nacional Anticorrupção.

A+ / A-

A perceção de corrupção em Portugal aumentou, segundo os dados do Índice da Transparência Internacional, divulgados esta terça-feira.

Portugal cai três posições em relação ao ano passado - para o 46.º lugar, numa lista de 180 países.

O Índice tenta observar fenómenos de suborno e corrupção, desvio de fundos públicos e uso de funções públicas para ganhos privados, para lá da perceção da burocracia.

O presidente da Transparência Internacional, José Fontão, diz à Renascença que este resultado confirma a tendência dos últimos quatro anos.

José Fontão sublinha que Portugal tem um quadro jurídico "robusto", mas "falta concretização". E lamenta não existir uma Estratégia Nacional Anticorrupção.

"Houve uma que terminou em 2024, nunca foi avaliada e, neste momento, há um conjunto de medidas que o Governo lançou, mas não se traduz numa estratégia", considera.

Este especialista realça que a perceção dos portugueses tem correlação com "um ambiente político mais desconfiado das instituições" o que acaba por ter "impacto na própria Democracia".

Outro dos impactos da perceção de corrupção é sentido ao nível das empresas, porque muitas acabam por desistir de investimentos em Portugal.

"Isto condiciona a atratividade para acolher investimento estrangeiro. Tem impacto. E não é impossível fazer algo para melhorar", reitera.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 10 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)