Crime

PJ detém em Sintra homem procurado pelas autoridades da Índia

10 fev, 2026 - 17:01 • Olímpia Mairos

Suspeito integrava grupo criminoso acusado de extorsão a empresários em 2024.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Sintra, um cidadão estrangeiro de 23 anos, procurado pelas autoridades judiciais da Índia, por suspeitas da prática dos crimes de extorsão, ameaças e ofensas à integridade física.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, após um conjunto de diligências que permitiram “localizar e deter o suspeito, que era procurado pelas autoridades indianas”.

Segundo a investigação, os factos ocorreram ao longo de 2024, estando o detido integrado num grupo criminoso organizado que exigia quantias elevadas de dinheiro a empresários, “a troco da alegada oferta de serviços de segurança”.

Os empresários que se recusavam a pagar eram ameaçados através de mensagens enviadas pelo WhatsApp e pelas redes sociais, chegando, em alguns casos, a ser agredidos por elementos do grupo”, acrescenta a PJ.

De acordo com as autoridades, o suspeito poderá enfrentar uma pena máxima de 25 anos de prisão, caso venha a ser condenado pelos crimes de que é acusado. O homem será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação das respetivas medidas de coação.

